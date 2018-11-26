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      Що відбувається на місці скандального будівництва на Андріївському узвозі

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      Скандальне будівництво на Андріївському узвозі у Києві
      Скандальне будівництво на Андріївському узвозі у Києві / Facebook

      У КМДА запевняють, що роблять усе, щоб забудовник дотримувався норм забудови на Андріївському узвозі в історичному центрі Києва.

      Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що будівельний кран на місці скандального будівництва на узвозі демонтують.

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      Чиновник нагадав, що раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи зі зведення скандальної забудови до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю.

      За даними Мондриївського, демонтаж незаконно розміщеного будівельного крану почався ще вранці 24 листопада, а в "охоронців" будівництва поліція вилучила 7 одиниць травматичної зброї і затримала їх.

      У КМДА наголошують, якщо забудовник не зробить макет будівлі за скорегованим проектом і не представить його разом з усіма дозвільними документами, що засвідчують законність будівництва, на розгляд Київради буде винесене питання про розірвання договору оренди земельної ділянки.

      Раніше головний архітектор Києва Олександр Свистунов зізнався, що не знає, що будують на території скандальної забудови на Андріївському узвозі у Києві.

      Що відомо про скандальну забудову на Андріївському узвозі у Києві?На площі у 0,19 гектара в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі забудовник планує зведення дев’ятиповерхового готелю, хоча максимальна висотність споруд на цій ділянці може становити не більше 12 метрів (приблизно 4 поверхи). Дозвіл на будівництво видали ще у 2010 році, хоча Андріївський узвіз входить до охоронної зони ЮНЕСКО.

      У квітні 2018 КМДА повідомила про розірвання договору з компанією-забудовником. 9 листопада ЗМІ писали, що на території скандальної забудови прогриміли 3 вибухи.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Будівництво Скандал на Андріївському узвозі КМДА Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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