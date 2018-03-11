Що відбувається під будинком Авакова: фото

В неділю, 11 березня, в Києві активісти прибули до "Фортеці", де, за даними журналістів, мешкає глава МВС Арсен Аваков. "Фортеця" є комплексом спеціальних об’єктів МВС із особливим режимом діяльності.

Зазначимо, що раніше Аваков стверджував про те, що мешкає у готельному номері. Проте за даними журналістів програми "Схем", у 2016 році міністр "покращив свої житлові умови" та оселився у "Фортеці" в Києві, куди й приїхали автопробігом учасники акції.

Варто наголосити, що на місці події присутні як протестувальники, так і журналісти з блогерами. Серед учасників акції не майорить жодних партійних прапорів. Проте відомо, що серед протестувальників присутні члени партії "Рух нових сил".

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Протест під будинком Авакова

Так, під будинком міністра протестувальники вимагають відставки Авакова. Також на місці кілька десятків людей розгорнули плакати, підняли прапори України та вигукують гасла, у яких висувають претензії до діяльності глави МВС.

Додамо, що учасники акції скандують "Аваков, виходь!". Також на місце протесту його учасники привезли рюкзаки МВС.

Журналісти на місці події відзначають, що там присутні представники правоохоронних органів, переодягнені у темний цивільний одяг. Вони знімають на відео перебіг акції.