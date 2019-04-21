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      Що відбувається у штабах Зеленського та Порошенка: фото та відео

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      Штаб Зеленського
      Штаб Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Вже запрацювали штаби кандидатів у президенти, де протягом доби будуть проводити перші брифінги і паралельні підрахунки голосів виборців.

      Про це повідомили кореспонденти 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Як голосують в Україні станом на 13 годину: головне

      Зазначимо, що штаб Володимира Зеленського розташовується в одному з наймальовничих куточків столиці  офіс-центрі "Парковий", де свого часу зводився вертолітний майданчик для президента-втікача Віктора Януковича.

      Під час першого туру виборів саме цей штаб запам'ятався своєю неординарністю через розваги, які там пропонували відвідувачам і журналістам.

      Атмосфера там така ж, як була і 31 березня. Тому очікується, що все відбуватиметься у прес-центрі Зеленського за аналогічною схемою.

      Як наразі виглядає штаб Володимира Зеленського: фото

      Ведучі заходу наголошують, що Володимир Зеленський сьогодні говоритиме з журналістами більше, ніж минулого разу. Та додають, що він напевно вже прихав, проте проводить внутрішню нараду.

      Що відбувається в штабі Зеленського: відео 

      До того ж, кандидат у президенти Володимир Зеленський вже віддав свій голос на виборах. На дільницю він прийшов об 11:00 із дружиною та сказав, що у ніч перед другим туром голосування не спав. Також він привітав українців із Вербною неділею.

      Зеленський проголосував у другому турі: відео 24 каналу

      На дільниці Зеленський продемонстрував свій заповнений бюлетень, що є порушенням законодавства.

      Натомість у штабі іншого кандидата у президенти Петра Порошенка розпочали марафон під назвою "Цінності, які ми захищаємо". Туди запросили багатьох експертів, які будуть обговорювати проведені реформи та майбутнє, яке чекає на Україну. Триватиме все до 22:00.

      Як наразі виглядає штаб Петра Порошенка: фото

      Очікують у штабі і на народних депутатів. А сам Петро Порошенко прибуде на конференцію о 20:15 – вже після того, як оголосять результати екзит-полу. 

      Що відбувається в штабі Порошенка: відео

      О 12:15 на дільниці у Будинку офіцерів після служби у церкві з'явився кандидат у президенти Петро Порошенко з родиною. Порошенко сказав, що налаштований переможно і наголосив, що те, що відбувається довкола президентських виборів, – не смішно. "Головне – щоб потім не було боляче", – додав кандидат.

      Порошенко проголосував на виборах у другому турі: відео 

       

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли будуть результати 2 туру
      сьогодні
      24733
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Новини Києва Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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