Що відбувається у штабах Зеленського та Порошенка: фото та відео

Вже запрацювали штаби кандидатів у президенти, де протягом доби будуть проводити перші брифінги і паралельні підрахунки голосів виборців.

Про це повідомили кореспонденти 24 каналу у прямому ефірі.

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Зазначимо, що штаб Володимира Зеленського розташовується в одному з наймальовничих куточків столиці – офіс-центрі "Парковий", де свого часу зводився вертолітний майданчик для президента-втікача Віктора Януковича.

Під час першого туру виборів саме цей штаб запам'ятався своєю неординарністю через розваги, які там пропонували відвідувачам і журналістам.

Атмосфера там така ж, як була і 31 березня. Тому очікується, що все відбуватиметься у прес-центрі Зеленського за аналогічною схемою.

Як наразі виглядає штаб Володимира Зеленського: фото

Ведучі заходу наголошують, що Володимир Зеленський сьогодні говоритиме з журналістами більше, ніж минулого разу. Та додають, що він напевно вже приїхав, проте проводить внутрішню нараду.

Що відбувається в штабі Зеленського: відео

До того ж, кандидат у президенти Володимир Зеленський вже віддав свій голос на виборах. На дільницю він прийшов об 11:00 із дружиною та сказав, що у ніч перед другим туром голосування не спав. Також він привітав українців із Вербною неділею.

Зеленський проголосував у другому турі: відео 24 каналу

На дільниці Зеленський продемонстрував свій заповнений бюлетень, що є порушенням законодавства.

Натомість у штабі іншого кандидата у президенти Петра Порошенка розпочали марафон під назвою "Цінності, які ми захищаємо". Туди запросили багатьох експертів, які будуть обговорювати проведені реформи та майбутнє, яке чекає на Україну. Триватиме все до 22:00.

Як наразі виглядає штаб Петра Порошенка: фото

Очікують у штабі і на народних депутатів. А сам Петро Порошенко прибуде на конференцію о 20:15 – вже після того, як оголосять результати екзит-полу.

Що відбувається в штабі Порошенка: відео

О 12:15 на дільниці у Будинку офіцерів після служби у церкві з'явився кандидат у президенти Петро Порошенко з родиною. Порошенко сказав, що налаштований переможно і наголосив, що те, що відбувається довкола президентських виборів, – не смішно. "Головне – щоб потім не було боляче", – додав кандидат.

Порошенко проголосував на виборах у другому турі: відео