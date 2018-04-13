Що відбувається з організмом, коли ви їсте сочевицю

Рослина родини бобових, яка має чудовий аромат та смак – сочевиця, має низку неймовірних властивостей, які корисно впливають на ваш організм.

Сочевиця як продукт чудово урізноманітнює щоденний раціон та ідеально підходить прихильникам вегетаріанства. Ця рослина містить велику кількість поживних речовин (білок, клітковина, мінерали і вітаміни), а також в ній мало калорій і практично немає жирів. Тому страва із сочевиці відмінно підійде для дієтичного харчування.

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5 корисних властивостей сочевиці

1. Оскільки такий рід бобових містить багато клітковини і білку, ним часто замінюють м’ясо, а любителі тваринної їжі використовують сочевицю як гарнір або основне блюдо. Така злакова культура добре засвоюється в організмі, що вигідно для людей, в яких проблеми з травленням.

2. Через присутність великої кількості амінокислот, мінералів і різних вітамінів сочевиця має здатність виводити з організму токсичні і шкідливі речовини. Крім того, в бобових не накопичуються радіонукліди і нітрати, тому сочевиця є екологічно чистим продуктом.

3. Зокрема вітамін В9 у сочевиці завжди допомагає перетворити шкідливі амінокислоти в корисні, а також підтримує здоров'я нервової системи та допомагає прискорити метаболізм.

4. У сочевиці також можна знайти багато заліза, тому продукт особливо корисний для вагітних жінок і матусь, які годують немовлят грудьми.

5. Що цікаво, вживання цієї злакової культури відмінно позначається на стані шкіри, оскільки у сочевиці є багато антиоксидантів, які захищають шкіру від передчасного старіння. Регулярне вживання сочевиці покращить колір вашої шкіри та зробить її більш гладкою.