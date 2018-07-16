Що відбувається з організмом людини під час занурення на глибину

Влітку під час відпустки в екзотичних країнах, особливо на берегах Середземного моря особливо популярним є дайвінг, адже глибини моря приховують неймовірну красу коралів та підводного світу.

На сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook з'явилось відео, у якому детально пояснюють, що стається з організмом під час занурення.

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При зануренні у воду тиск на тіло зростає на 10 Ньютонів на квадратний сантиметр кожні 10 метрів глибини. Тобто, будь-який заповнений повітрям порожнистий орган, зокрема, легені людини будуть стискатися у міру занурення у глибину, і розширюватися при підніманні вгору.

Повітря, яким дихає нурець, на 78% складається з азоту, якщо він спливатиме занадто швидко – цей азот може вийти з розчини у легенях і утворити мікробульбашки у крові, тканинах та суглобах, викликавши декомпресійну або кесонну хворобу.

Захворювання проявляється у вигляді м'язового болю, свербіння шкіри, носових кровотеч. А у важкій формі може настати параліч ніг, ураження легень і серця. Ознаки з'являються незабаром після виходу з середовища підвищеного тиску.

Окрім того, під час різкого підйому з глибини може виникнути екзофтальм або витрішкуватість — коли очі неприродно вирячені. Аби цього не сталось, перед підйомом на поверхню дайвінгісти роблять невеличкі перерви.

Який вплив чинить тиск на організм під водою – відео

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