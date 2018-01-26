Що відбувається з вашим організмом, якщо ви їсте на ніч

Те, що не можна їсти після 18:00 – міф, який давно вже спростували. Але це зовсім не означає, що цим можна зловживати і вечеряти мало чи не перед сном.

Переїдання в нічні години веде до істотного набору ваги. До того ж, якщо ви сидите на дієті, то ймовірність, що ви "зірветесь" – найбільш висока саме в пізні години.

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Чому ви відчуваєте голод ввечері?

Цьому є прості причини. Перше – ви просто не доїдаєте протягом дня. Якщо ви будете їсти 4-5 разів на день та не нехтувати ситним сніданком, то ввечері не будете відчувати голоду. До того ж, незбалансоване харчування протягом дня призводить до нестачі поживних речовин в організмі. Це також може викликати голод. Друга причина – стрес, який ви заїдаєте в кінці важкого робочого дня.

Що відбувається з організмом, коли ви їсте на ніч?

Вночі, як правило, людина спить і організм налаштований на стан спокою. В пізній час ваш кишечник буде просто не в змозі впоратися із їжею, яку ви з'їсте. Їжа не перетравлюється належним чином, не всмоктується в стінки тонкого кишечника, а в товстому – піддається впливу патогенної мікрофлори, що призводить до утворення токсинів.

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Більш того, надлишок вуглеводних продуктів в нічний час призводить до високого викиду інсуліну, процес перерозподілу цукру в печінці і жировій тканині порушується і відбувається відкладення жиру в організмі.

Як не допустити переїдань:

- харчуватися протягом дня, близько 4-5 разів;

- урізноманітніть раціон і стежте за кількістю білків, жирів і вуглеводів:

- знайдіть альтернативний спосіб боротьби зі стресом: вечірні прогулянки, спорт, йога тощо.