Що відомо про долю тигрів, яких знайшли у Києві

У Києві у клітках знайшли шістьох тигрів. Вони були брудні, голодні та налякані. Згодом з'ясувалося, що раніше звірів тримав один із комплексів відпочинку. Але, коли він закрився – тигри виявилися нікому не потрібними.

Хижаків зафільмувала зоозахисниця Євгенія Прокопенко. Про те, що на Водниковому острові у Києві в тісній клітці гарчать тигри – їй повідомив знайомий, а йому – рибалки.

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Євгенія одразу ж викликала поліцію. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.

Раніше тут був клуб відпочинку Tiger Club. Як довго тварини знаходяться на закинутій базі й чому – журналісти хотіли поцікавитись у власника. Однак додзвонитися до нього не вдалося.



Власник тварин

Тому журналісти 24 каналу поїхали на острів, щоби на власні очі побачити, що з тваринами. Але охоронець до комплексу не пустив. Тим часом, власник контактує із зоозахисницею і погоджується передати тварин.

Хтось заводить кішок, а хтось може дозволити тигра. Просто, наскільки я знаю, зараз людина не постійно знаходиться в Україні. Я схильна йому вірити, що він турбується про їхню долю, тому добровільно зараз їх віддає на переутримування,

– розповіла зоозахисниця Євгенія Прокопенко.

Зоозахисники сподіваються, що тигрів заберуть уже цими вихідними. Прихистити їх у себе погодились відразу два заклади: екопарк у Харкові та притулок для диких тварин на Київщині. В останньому – нині мешкає левиця, яку колишні власники били струмом.

Вона була в дуже поганому стані, з поломаним хребтом і ні один зоопарк не брав її,

– згадала власниця притулку для диких тварин Наталія Попова.

Уже більше левиця Яна мешкає в притулку. Для неї звели великий вольєр, з басейном та обігрівом. Вона – чи не єдиний постійний мешканець. Інших левів, здоровіших, вдається повернути в Африку.



Левиця Яна

Утримання одного лева в місяць обходиться в більше, ніж 20 тисяч гривень. Наталія згодна зайнятись і реабілітацією тигрів. А головну проблему бачить у тому, що купити ось такого хижака в Україні може будь-хто.

В інтернеті є оголошення – тигра можна придбати за 8 тисяч доларів. І як складеться його доля – ніхто не контролює.

Оголошення про купівлю тигра