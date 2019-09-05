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      Що відомо про колонію засудженого за ДТП у Харкові Геннадія Дронова: фото, відео

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      Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюківській виправній колонії
      Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюківській виправній колонії / Колаж 24 каналу

      Другий засуджений за смертельну ДТП у Харкові Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюківській виправній колонії №23 у Полтавській області.

      Що відомо про Крюківську виправну колонію? Установа у селі Божківське Полтавської області є колонією мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання. Тут відбувають покарання чоловіки, засуджені за умисні злочини. 

      Порівняйте: З церквою, джакузі і тренажерним залом: що відомо про колонію, куди етапували Зайцеву

      В установі також облаштований сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання для чоловіків, які вперше засуджені за злочини, вчинені з необережності.

      Крюківська колонія
      Крюківська виправна колонія №29 на Полтавщині / Кадр з відео

      На території установи чоловіки доглядають за худобою, обробляють поля, вирощують зернові, технічні та баштанні культури, переробляють крупи і борошно. Є своя пекарня.

      Крюківська колонія Дронов хліб пекарня
      На території Крюківської колонії є власна пекарня / Кадр з відео

      При колонії був створений сектор для осіб, які раніше працювали у правоохоронних органах, в прокуратурі, в суді.

      У колонії засуджені не лише працюють, за що отримують зарплату, за бажання вони можуть навчатись та займатись творчістю.

      Крюківська колонія засуджені
      Засуджені можуть займатись творчістю у вільний час / Кадр з відео

      Як виглядає Крюківська виправна колонія: дивіться відео

      Порівняйте, як виглядає Покровська жіноча колонія, де відбуватиме покарання головна фігурантка смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева.

      Дивіться фото, як виглядає колонія, в якій відбуватиме покарання Олена Зайцева:

       


      Дронов Зайцева ДТП Харків колонії
      Розташування колоній, де відбуватимуть покарання засуджені за смертельну ДТП у Харкові / Інфографіка: mediaport.ua

      Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.

      Олену Зайцеву і Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.

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      Теги: Розслідування Новини Полтави СІЗО Новини Харкова ДТП у Харкові Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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