Що відомо про Окружний адміністративний суд Києва: скандальні судді та рішення

Окружний адміністративний суд Києва має дуже серйозні повноваження. Лише він може розглядати скарги на рішення Кабміну, Міністерств, Нацбанку, НАЗК та усіх центральних органів влади, окрім рішень Президента та Верховної Ради. Тому кожна влада намагалась контролювати цей суд. Його суддями, а тим паче головою ніколи не були випадкові люди.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування націоналізації "Приватбанку" змусило усіх знову заговорити про результати судової реформи.

Читайте також: Судді, які ухвалили рішення по "Приватбанку", працюють на оточення Порошенка

Петро Порошенко навіть терміново скликав Раду національної безпеки та оборони, де роздав доручення СБУ та генпрокурору відреагувати на вказане рішення. Назвав цей суд нереформованим і звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії із закликом якомога швидше провести перевірку його суддів.

Після скасування націоналізації "Приватбанку" Окружний адміністративний суд почав продукувати сумнівні рішення просто з космічною швидкістю. Які саме рішення прийняли?

Зупинка конкурсу на посаду голови митниці Заборона призначати новобраного голову податкової Заборона Президенту призначати членів Вищої ради правосуддя. І навіть заборона перейменування Московського патріархату на російську церкву.

Одночасно суд звинуватив президента у намаганні узурпувати судову владу і вимагає порушити проти Порошенка кримінальну справу та розпочати процедуру імпічменту.



Павло Вовк очолює Окружний адміністративний суд Києва

Очолює Окружний адміністративний суд Києва відомий Павло Вовк. До початку суддівської кар’єри він був особливо довіреним помічником Сергія Ківалова. Головою суду став у вересні 2010 року після приходу до влади Віктора Януковича.

Скандальні рішення Окружного адміністративного суду в Києві

• Під час Революції Гідності суддя цього суду Богдан Санін заборонив будь-які мирні зібрання на Майдані. А потім суддя Євген Аблов взагалі зобов’язав "Беркут" розігнати Майдан. Після Революції Гідності протягом усіх 5-ти останніх років рішеннями Окружного адмінсуду постійно блокувались реформи.

• Тут масово поновлювались міліціонери, які не пройшли переатестацію. Успішно оскаржували люстрацію прокурори.

• Тут намагались розвалити справи НАБУ щодо Розенблата та "рюкзаків Авакова".

• Окружний суд поновив на посаді Насірова та фактично визнав його невинуватим.

• А от Уляні Супрун він заборонив виконувати обов’язки міністра.



І за ці 5 років жоден суддя цього суду не поніс покарання. Вища рада правосуддя встановила значні порушення у їх діях, але нікого не звільнила. Усі вони зберегли свої посади.

Читайте також: П'янички в мантіях: які судді вчиняли моторошні ДТП під дією алкоголю

На сьогодні Павло Вовк продовжує очолювати суд, Богдан Санін є його спікером, а Євген Аблов заступником голови. І хоч Саніна, начебто, звільнили. Але минув вже рік з моменту рішення Кваліфікаційної комісії про те, що він не відповідає посаді, а він і далі на посаді, якій не відповідає. Але повернемось до суддів, які винесли рішення щодо "Приватбанку". Це Ігор Качур, Володимир Келеберда та Віталій Амельохін.

Скандальні судді: Ігор Качур

Головуючий у справі Ігор Качур має дуже цікавий професійний шлях. У 2002 році він став суддею Подільського суду Києва. Але вже через два роки звільнився, бо президент Леонід Кучма вніс його кандидатуру на посаду члена Центральної виборчої комісії.



Суддя Ігор Качур

З липня 2004 по червень 2007 Качур був членом ЦВК. Так, так саме тієї ЦВК на чолі з Сергієм Ківаловим, яка у листопаді 2004 закрила очі на усі фальсифікації та оголосила переможцем виборів Віктора Януковича.

У 2007 році Качур був заступником міністра промислової політики в уряді Януковича. А у 2008 році став суддею Окружного суду. Робота з Януковичем не пройшла марно.

Тих, хто захоплював адмінбудівлі, вбивав міліціонерів, розв’язав громадянську війну, прийшов до влади на крові … у тюрми! Без варіантів! Жодної пощади чи поблажливості… В ім’я пам’яті наших дідів, які дійшли до Берліна,

– так він писав про результати Майдану у Facebook.



Скріншот коментарів судді Качура

По майну у Качура усе за класикою жанру – велика квартира у Києві на батькові. Елітні авто на матері та третій особі. У 2011 отримав службову квартиру. З Вовком у нього дружні відносини, разом літали на Афон.

Скандальні судді: Володимир Келеберда

Він є заступником голови суду. З останніх резонансних рішень – це визнання правомірним засекречення декларацій Анатолія Матіоса та військових прокурорів.

Читайте також: Закриття справи про смертельну ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця

До речі, 10 років тому рішення Келеберди вже призводили до ліквідації Окружного адміністративного суду. У 2008 році він заблокував указ Віктора Ющенка про розпуск парламенту.

У відповідь Ющенко скасував указ про призначення Келеберди суддею та взагалі ліквідував суд. Тоді на допомогу судді прийшов Андрій Портнов. Як бачите, про Ющенка вже давно забули, а Келеберда і далі дивує нас своїми рішеннями.

У серпні 2015 року Келеберда подарував своїй дружині землю і будинок під Києвом. А через два місяці розлучився. Хоча журналісти встановили, що суддя і далі проживає з колишньою дружиною у своєму колишньому будинку.



Суддя Віталій Келеберда

Єдине, що зникло – так це будинок все коштовне майно з його декларації. Якщо вірити декларації, то у нього лише 1/3 квартири та Nissan Micra 2005 року та й то у користуванні.

Скандальні судді: Віталій Амельохін

Цей суддя менш відомий, але очевидно теж належить до пулу наближених до Вовка. Зокрема, Амельохін входить небагатьох обраних, яким пощастило отримати і приватизувати службове житло. Зрозуміло, що з такими суддями доброчесністю у цьому суді навіть не пахне.



Суддя Віталій Амельохін (ліворуч)

І Президент правий – цей суд нереформований і абсолютна більшість суддів не проходили оцінювання. Але ж чому? Майже весь 2018 рік Кваліфікаційна комісія активно перевіряла діючих суддів. Понад 2000 суддів пройшли таку перевірку. Чому ж серед них немає таких одіозних суддів окружного суду.

Все дуже просто. Цей суд навіть не намагались змінити чи очистити. Єдине, що справді прагнула команда Порошенка та Козьякова – приручити його і використовувати для своїх цілей. Саме тому відбувались зустрічі Павла Вовка з неформальним куратором судів від Порошенка Олександром Грановським. І саме Президент планував, але передумав ліквідувати цей суд у грудні 2017.

Вже був відповідний проект указу про його ліквідацію, але очевидно відбулась певна домовленість і вовчий суд залишився. Показовою є і позиція Сергія Козьякова щодо Павла Вовка. Нагадую, що два роки тому на конкурсі до Верховного Суду Павло Вовк проходив співбесіду саме у Сергія Козьякова.

Читайте також: Що повинен зробити президент, щоб в Україні запрацював справедливий суд

Громадська рада доброчесності склала негативний висновок щодо нього, де в першу чергу вказала на політичну залежність. Але голова Комісії назвав це все припущеннями і не знайшов підстав для визнання його недоброчесним.

Павло Вовк також не залишився у боргу і високо оцінив діяльність Комісії. Лише завдяки потужному розголосу щодо розслідування НАБУ проти Вовка йому довелось знятись з конкурсу до Верховного Суду. Потім було декілька спроб депутатів від БПП протягнути зміни до закону, які б дозволяли Вовку більше не проходити оцінювання. Так, цілий закон лише для однієї людини.

До речі, відповідно до оголошеного плану оцінювання більшість суддів цього суду, включно з Павлом Вовком та суддями, які виносили рішення по "Приватбанку" мали проходити співбесіду у квітні. Але чомусь плани помінялись.

Хоча все стало зрозумілим, коли журналісти виявили, що Сергій Козьяков та ще двоє членів Комісії ходили на день народження Євгена Аблова, де були присутні Павло Вовк, Сергій Ківалов та багато суддів цього суду.

Більше про розкішне святкування Дня народження Аблова з одіозними чиновниками – читайте тут.

Якщо підсумувати, то у Вищої кваліфікаційної комісії були усі можливості очистити Окружний адмінсуд Києва від негідників. Але такої задачі не було. Якраз навпаки, треба було зберегти ручний суд і "домовитись" з його головою. І це майже вдалось.



Окружний адміністративний суд міста Києва

Але ручні судді мають одну властивість – дуже швидко переорієнтовуватись на сильніші руки. У цій ситуації судді не просто переорієнтувались, а прямо побігли до інших рук з відвертою пропозицією взяти їх повністю.

Читайте також: Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею

Сподіваюсь, нарешті усім стане зрозуміло, що вічної влади не існує і ручні суди – це абсолютне зло, навіть для рук, які їх годували. Ще більше зло – органи, які формують і зберігають такі суди. Тому першочерговим завданням є не перевірка цих суддів, а радикальна зміна Вищої кваліфікаційної комісії та початок справжньої реформи.