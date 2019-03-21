Що відомо про перший у Києві коворкінг на природі
Засновники міського еко-простору "Скворечник" анонсували облаштування першого у Києві коворкінгу на природі.
Місце для роботи на свіжому повітрі під назвою Green hub планують створити неподалік від станції метро Гідропарк за кілька метрів від пляжу на Дніпрі.
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Простір працюватиме за принципом zero waste ("нуль відходів"). Тут сортуватимуть сміття, використовуватимуть багаторазовий посуд, а меблі будуть із перероблених матеріалів.
За словами організаторів, Green hub стане ідеальним місцем для праці у задушливому мегаполісі влітку. Відпочити від роботи можна буде серед зелені та дерев, повалявшись в гамаку, зайнявшись йогою, а за 100 метрів – пляж Дніпра.
Ввечері у будні та на вихідних тут проводитимуть лекції та майстер-класи.
Хаб облаштують у геодезичному куполі діаметром 12 метрів.
Коворкінг на природі облаштують у геодезичному куполі
Година роботи у такому коворкінгу на свіжому повітрі обійдеться у 35-40 гривень, а увесь день – 220 гривень.
Долучитись до створення Green hub може кожен охочий, підтримавши проект на Спільнокошті.
У Києві планують відкрити перший коворкінг на природі: дивіться відео
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