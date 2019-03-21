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      Що відомо про перший у Києві коворкінг на природі

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      Біля Гідропарку облаштують перший у Києві коворкінг на природі
      Біля Гідропарку облаштують перший у Києві коворкінг на природі / facebook.com/skvorechnikcafe

      Засновники міського еко-простору "Скворечник" анонсували облаштування першого у Києві коворкінгу на природі.

      Місце для роботи на свіжому повітрі під назвою Green hub планують створити неподалік від станції метро Гідропарк за кілька метрів від пляжу на Дніпрі.

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      Простір працюватиме за принципом zero waste ("нуль відходів"). Тут сортуватимуть сміття, використовуватимуть багаторазовий посуд, а меблі будуть із перероблених матеріалів.

      За словами організаторів, Green hub стане ідеальним місцем для праці у задушливому мегаполісі влітку. Відпочити від роботи можна буде серед зелені та дерев, повалявшись в гамаку, зайнявшись йогою, а за 100 метрів – пляж Дніпра.

      Ввечері у будні та на вихідних тут проводитимуть лекції та майстер-класи.

      коворкінг Київ Гідропарк Скворечник

      Хаб облаштують у геодезичному куполі діаметром 12 метрів.

      купол коворкінг Київ
      Коворкінг на природі облаштують у геодезичному куполі

      Година роботи у такому коворкінгу на свіжому повітрі обійдеться у 35-40 гривень, а увесь день – 220 гривень.

      Долучитись до створення Green hub може кожен охочий, підтримавши проект на Спільнокошті.

      У Києві планують відкрити перший коворкінг на природі: дивіться відео

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      Теги: Новини Києва Екологія Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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