Що відомо про перший у Києві коворкінг на природі

Засновники міського еко-простору "Скворечник" анонсували облаштування першого у Києві коворкінгу на природі.

Місце для роботи на свіжому повітрі під назвою Green hub планують створити неподалік від станції метро Гідропарк за кілька метрів від пляжу на Дніпрі.

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Простір працюватиме за принципом zero waste ("нуль відходів"). Тут сортуватимуть сміття, використовуватимуть багаторазовий посуд, а меблі будуть із перероблених матеріалів.

За словами організаторів, Green hub стане ідеальним місцем для праці у задушливому мегаполісі влітку. Відпочити від роботи можна буде серед зелені та дерев, повалявшись в гамаку, зайнявшись йогою, а за 100 метрів – пляж Дніпра.

Ввечері у будні та на вихідних тут проводитимуть лекції та майстер-класи.

Хаб облаштують у геодезичному куполі діаметром 12 метрів.



Коворкінг на природі облаштують у геодезичному куполі

Година роботи у такому коворкінгу на свіжому повітрі обійдеться у 35-40 гривень, а увесь день – 220 гривень.

Долучитись до створення Green hub може кожен охочий, підтримавши проект на Спільнокошті.

У Києві планують відкрити перший коворкінг на природі: дивіться відео

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