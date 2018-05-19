Що відомо про розкішну тіару Меган Маркл для весільної церемонії

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі відгриміло сьогодні, 19 травня, у Віндзорському замку в Лондоні. Про знакову подію в історію королівства говоритимуть ще довго, але пропонуємо розповісти, що ж відомо про незрівнянну тіару герцогині Сассекської Меган Маркл для весілля.

Волосся нареченої прикрашала довга фата від Givenchy і тіара з великою квіткою-брошкою посередині, яка раніше належала королеві Марії Текській наприкінці XIX століття. Бабуся королеви Єлизавети II передала свій головний убір внучці у 1953 році. У свою чергу, Її Величність вирішила передати цінний експонат для весільної церемонії нареченій свого внука принца Гаррі – Меган Маркл.

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Сама тіара зроблена з діамантів і платини та поділяється на одинадцять секцій, які декоровані почергово овалами і паве з великими і маленькими діамантами. У центрі закріплена знімна брошка з десяти діамантів. Спочатку тіару придумали, щоб підкреслити центральну брошку королеви Марії Текської.



Тіара Меган Маркл на весільній церемонії



Тіара Меган Маркл на весільній церемонії

Вишивка на фаті символічно показує квіти п'ятдесяти трьох країн Британської Співдружності.

"Діамантову тіару створили 1932 року, а центральний камінь датується тисяча вісімсот дев'яносто третім роком", – йдеться у заяві Кенсингтонського палацу.

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Тіара Меган Маркл на весільній церемонії



Весільна фата Меган Маркл





Принц Гаррі і Меган Маркл на весільній церемонії

Для весільної церемонії Меган Маркл одягнула елегантну сукню, яка значно відрізняється від весільних суконь принцеси Діани або Кейт Міддлтон. Образ нареченої можна назвати класичним, – скромне плаття з овальним вирізом було настільки елегантним та витонченим, що навіть розчулило нареченого принца Гаррі.