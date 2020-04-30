Луганщина може стати осередком епідеміологічної загрози для України, – експерт

Командир ООС Володимир Кравченко заявив, що на окупованому Донбасі вже понад 400 випадків COVID-19. На думку громадського активіста Дмитра Снєгірьова, це нереальні цифри. Йдеться про масовий характер приховування інформації. Якщо 21 квітня самопроголошені республіки повідомляли про 21 зареєстрований випадок COVID-19, то наразі вже є 119. І це за умови дозованої подачі інформації.

Натомість ситуація з коронавірусом на контрольованій ЗСУ території не є кращою. За офіційною статистикою, там зареєстровані лише 33 випадки, натомість на окупованих територіях – 119. Тобто, інформація щодо справжніх даних захворювання на коронавірус приховується як на контрольованій, так і на окупованих територіях. Про це в ефірі 24 каналу розповів співголова громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

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Він зазначив, що на окупованих територіях Луганської області рішенням так званого уряду "ЛНР" введено жорсткі заходи карантину до 12 травня, призупинено міжміське транспортне сполучення, не працюють оптові ринки.

Натомість в Луганській області, контрольованій ЗСУ, влада виходить з пропозицією до уряду щодо дозволу роботи оптових продуктових ринків, і, відповідно, щодо послаблення карантинного режиму.



Дмитро Снєгирьов / Фото портал "Антикор"

Активіст хотів би звернути увагу політичного керівництва країни на ту ситуація, що відбувається наразі на контрольованих територіях. За його словами, якщо спалах епідемії піде на інші області, це буде мати загрозливі наслідки для епідеміологічної ситуації на території всієї України.

Крім цього, Дмитро Снєгирьов відзначив, що наразі на контрольованих територіях ЗСУ запасів медичних захисних масок і медикаментів, а також іншого спорядження вистачає лише на пів доби. Якщо, наприклад, у сусідній Донецькій області аналогічні запаси розраховані на 8,5 днів.

Мені незрозуміло, коли керівництво Луганської ОДА звертається до уряду щодо послаблення режиму карантину. Водночас коли потрібно вводити жорсткий контроль за перетином умовної лінії розмежування і, насамперед, за режимом самоізоляції осіб, що прибувають з території РФ,

– прокоментував громадський активіст.

Дмитро Снєгирьов повідомив, що зараз на території Луганської області працює КПП "Мілове" на кордоні з Росією. 7 квітня державний кордон з РФ перетнули 280 осіб. Згідно з рішенням уряду всі вони повинні були перебувати на самоізоляції протягом 14 днів. Однак наразі на території Луганської області не визначені місця для примусової ізоляції.

"До того ж 21 квітня стався такий випадок, що з 73 осіб які перетнули лінію державного кордону, лише 10 осіб лишилися на самоізоляції. Якщо буде подібний режим дотримання епідеміологічної ситуації на контрольованих територіях, то саме Луганська область може стати безпосереднім осередком епідеміологічної загрози для всієї України", – наголосив громадський активіст.

Зверніть увагу. За словами Дмитра Снєгирьова, саме з РФ на окуповані території надходить так званий "гуманітарний конвой", зокрема, це стосується тестів для перевірки на коронавірус, а також запасів продовольства.

Співголова громадської ініціативи "Права Справа" розповів, що з 1 по 12 травня рішенням так званої окупаційної влади введено спрощена система перетину кордону між самопроголошеною "ЛНР" і Росією.

"Наразі немає ажіотажу навколо запасів продовольства, однак їх, як і медикаментів, зокрема, медичних масок, не вистачає. І це попри те, що на окупованій території Луганщини наразі запущені 2 цехи з виробництва медичних масок – в Алчевську та Брянці", – відзначив громадський активіст.

Він також додав, що на цій території на рівні 40% відчутно брак медичних спеціалістів, зокрема, епідеміологів. Це люди, які виїхали на контрольовані території, або відмовляються працювати в медичних установах.

Можна казати, що попри зусилля РФ, епідеміологічна ситуація на окупованих територіях є критичною. Про це свідчить динаміка розвитку цієї хвороби. Лише за офіційною статистикою, виявлено 119 випадків COVID-19. На самоізоляції перебувають майже 12 тисяч мешканців окупованих районів. Наразі на території самопроголошеної "ЛНР" фактично заблоковані 5 великих промислових міст,

– пояснив Дмитро Снегирьов.

Він зазначив, що на сьогодні найбільшим епіцентром смертельної хвороби є окупований Первомайськ, який, фактично, перебуває на режимі жорсткої самоізоляції. Йдеться про те, що туди завозять не лише запаси продовольства, а й питну воду. Також там критично не вистачає медичних працівників там критично не вистачає.

Також додав, що людей, які захворіли в окупованому Первомайську, везуть в найближчі медичні установи, розташовані в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов – 24 канал). Там наразі розміщені спеціальні бокси, тобто відділення, які можуть приймати і надавати кваліфіковану допомогу.

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Дмитро Снєгирьов зауважив, що місто Кадіївка є місцем дислокації регулярних частин збройних сил Росії. Тож вся увага місцевих лікарів першочергово спрямована на медичне забезпечення російських окупантів. І лише потім вони виконують медичні заходи щодо місцевого населення.

На думку громадського активіста, не можна казати про відстежування відповідної оперативної інформації. Адже спеціальними службами самопроголошеної "ЛНР" фактично введено режим жорсткого інформаційного контролю за повідомленнями як місцевих ЗМІ, так і в інтернеті.

За останній тиждень у міністерстві безпеки окупаційної влади пройшла нарада, де було приділено увагу моніторингу інтернет-простору, і протидії появі інформації про реальний стан речей з епідеміологічною ситуацією на окупованих територіях. Тобто, йдеться про так звану "шпигуноманію",

– наголосив Дмитро Снєгирьов.



Перебіг захворювання коронавірусу / Інфографіка 24 каналу