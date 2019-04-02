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      Що відомо про стан здоров'я захопленого на Азові моряка Сороки: свіжа інформація

      140 Читать новость на русском
      Василь Сорока
      Василь Сорока / Фото з відкритих джерел

      Стан здоров'я захопленого на Азові українського моряка Василя Сороки покращується. Зокрема, його рани вже загоїлися та відтік руки спав.

      Як розповів адвокат Сергій Бадамшин, захоплений Кремлем на Азові Василь Сорока видужує.

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      Відтік руки нарешті спав. Рани загоїлися, сьогодні мали зняти шви. Але ще тривалий час доведеться ходити з гіпсом. Тому про відновлення функцій поки говорити передчасно, але дуже на це сподіваємося. Настрій – традиційно на позитиві. Передає всім привіт,
      – зазначив правозахисник.

      Також він додав, що 1 квітня з Василем Сорокою відбулися слідчі дії. Під час них сторона українця заявила відповідні клопотання та заяви. Крім того, бранець Кремля нарешті отримав довгоочікувані листи від близьких.

      19 березня з’явилася інформація, що Василя Сороку нарешті прооперували – медики, зокрема, витягнули осколки, що залишилися в руці військовополоненого внаслідок нападу Кремля на Азові.

      Чому українські моряки опинились у російському полоні? 25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.  Згодом захисники 24 бранців Кремля подали апеляції, проте суд їх відхилив.

      як розгортаються події навколо захоплених кремлем на азові українських моряків:
      blog_ava
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      1 квітня
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      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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