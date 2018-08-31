Що відомо про вибуховий пристрій, внаслідок детонації якого загинув Захарченко
Бойовики на окупованій території Донеччини оприлюднили першу інформацію щодо обставин загибелі свого ватажка Олександра Захарченка.
Раніше 24 канал повідомляв, що увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля кафе "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.
Читайте також: Новим главою фейкової "ДНР" став Дмитро Трапезніков – екс-менеджер ФК "Шахтар"
Згодом з'явилася інформація, що разом з ним у той момент перебував і так званий "міністр фінансів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент". ЗМІ спершу писали, що його було важко поранено, а потім повідомила, що він також відправився на той світ.
Як передають сепаратистські та пропагандистські медіа, вибух стався в результаті детонації потужного саморобного вибухового пристрою. Зокрема зазначається, що його було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію, пише ресурс "Новости Донбасса".
За словами представників окупаційної адміністрації на Донеччині, вибуховий пристрій був досить потужним і у тротиловому еквівалентів мав 800 грамів.
Додамо, що в результаті вибуху у ресторані, як кажуть бойовики, поранень зазнали щонайменше 11 осіб.
Нагадаємо, у зв’язку із вибухом у центрі Донецька і подальшою загибеллю ватажка "ДНР" Захарченка бойовики оголосили надзвичайний стан.