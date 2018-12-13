17:01
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Що вплинуло на інфляцію в Україні: відповідь НБУ

      216 Читать новость на русском
      Що вплинуло на інфляцію в Україні: відповідь НБУ
      Що вплинуло на інфляцію в Україні: відповідь НБУ / 5.ua

      У Національному банку повідомили, що інфляція в Україні почала поступово послаблюватися через високі врожаї соняшнику та кукурудзи, а також через падіння світових цін на нафту та домовленість між США та Китаєм про призупинення торговельної війни.

      Про це повідомляють у прес-службі Національного банку України.

      Читайте також: Як покращити стан української економіки: поради МВФ

      У НБУ повідомили про більш сприятливу ситуацію на світових ринках капіталу. Все через очікування менш жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи США.

      Окреслені фактори разом зі стриманою фіскальною політикою зумовили зростання чистої пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку і зміцнення курсу гривні в листопаді-грудні. Як наслідок, Національний банк отримав можливість поповнювати міжнародні резерви,
      — повідомили в Нацбанку.

      Більше того, завдяки сприятливим умовам на світових ринках, Нацбанк за четвертий квартал 2018 року купив на 700 мільйонів доларів більше ніж продав на міжбанківському ринку.

      У нацбанку додали, що дуже важливим є також значний прогрес в продовженні співпраці України з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми Stand-ByArrangement, а також отримання пов’язаного фінансування від інших офіційних кредиторів.

      До слова, Національний банк України очікує, що перший транш МВФ в межах нової програми становитиме від 1,4 до 1,9 мільярдів доларів.

      Теги: Новини України НБУ Гроші Інфляція Новини США Китай
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Страшно їхати до Європи
      сьогодні , 15:00 Страшно їхати до Європи
      Артем Овдієнко 1193
      Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
      сьогодні , 14:00 Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
      Світлана Попова 1759
      Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді цього року
      сьогодні , 13:01 Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді цього року
      Наталя Сколоздра 850
      Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      сьогодні , 12:25 Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      Блог Медіа 3367
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 1438
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Розгін Євромайдану матиме серйозні наслідки для відносин Україна-США
       29 листопада 2013 , 19:59
      Лунін проти Ювентуса: мало не травмував зірку туринців та здійснив кілька класних сейвів – відео дій українця
       5 серпня , 10:30
      Автобаза президента купила два нових Mercedes-Benz S-класу
       26 жовтня , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук