Що вплинуло на інфляцію в Україні: відповідь НБУ

У Національному банку повідомили, що інфляція в Україні почала поступово послаблюватися через високі врожаї соняшнику та кукурудзи, а також через падіння світових цін на нафту та домовленість між США та Китаєм про призупинення торговельної війни.

Про це повідомляють у прес-службі Національного банку України.

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У НБУ повідомили про більш сприятливу ситуацію на світових ринках капіталу. Все через очікування менш жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи США.

Окреслені фактори разом зі стриманою фіскальною політикою зумовили зростання чистої пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку і зміцнення курсу гривні в листопаді-грудні. Як наслідок, Національний банк отримав можливість поповнювати міжнародні резерви,

— повідомили в Нацбанку.

Більше того, завдяки сприятливим умовам на світових ринках, Нацбанк за четвертий квартал 2018 року купив на 700 мільйонів доларів більше ніж продав на міжбанківському ринку.

У нацбанку додали, що дуже важливим є також значний прогрес в продовженні співпраці України з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми Stand-ByArrangement, а також отримання пов’язаного фінансування від інших офіційних кредиторів.

До слова, Національний банк України очікує, що перший транш МВФ в межах нової програми становитиме від 1,4 до 1,9 мільярдів доларів.