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      Що впливало на гривню з початку року і чому вона зміцнювалась

      98 Читать новость на русском
      Зміцненню гривні
      Зміцненню гривні / fakty.com.ua

      Зміцненню курсу гривні до долара сприяли багато факторів з початку 2019 року. Зокрема, позитивно на гривню впливало зростання експорту, який росте швидше, ніж імпорт.

      "Експорт у нас з початку року виріс більше, ніж на 8%, імпорт – на 6%. Тобто ми бачимо цю позитивну тенденцію", – розповів в інтерв'ю "UA: Тернопіль" заступник голови Нацбанку України Олег Чурій.

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      Ще один чинник позитивного впливу на гривню – збільшення привабливості українських цінних паперів для іноземних інвесторів. Тож останні активно купують державні облігації, які випускає Міністерство фінансів. Це фінансує дефіцит державного бюджету в гривні.

      "Як результат ми бачимо зміцнення гривні. Це все природнє, це все ринкове", – сказав Чурій.

      Він нагадав, що у 2019 році сезонні коливання курсу валют були не настільки вираженими. НБУ не встановлює орієнтирів, зазначив Чурій.

      "У нас немає якогось курсу гривні до іноземних валют. Ми не тримаємо якогось рівня, як це було раніше. Ми відійшли від політики фіксованого курсу, перейшли до плаваючого курсоутворення, де воно відбувається на ринкових умовах. Курс плаваючий, він відповідає ринковим умовам, і він по суті є результатом попиту і пропозиції", – пояснив заступник голови НБУ.

      Протягом тижня – у період з 30 вересня по 4 жовтня – НБУ витратив 200 мільйонів доларів для згладжування тимчасових коливань курсу валют, повідомили у самому Нацбанку.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Курси валют НБУ
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