Що впливає на лібідо: цікаві факти

Оскільки бажання є рушієм сексуальності, чимало саме від нього залежить – яким буде секс. Вчені розповіли, які фактори впливають на формування лібідо.

Як відомо, лібідо – основний прояв сексуальності, і є декілька факторів, які на нього впливають, передає Zhyvyaktyvno.

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Британські вчені з'ясували, що сила лібідо дитини закладається ще в утробі матері, тож у сім'ї пристрасних батьків народиться маля зі схожим темпераментом. Тож у формуванні лібідо чимало відіграє спадковість.

Також на бажання впливають гормони естроген та тестостерон. Зміни гормонального фону мають значний вплив на інтенсивність лібідо. Рівень лібідо у жінок досягає кульмінації у період перед овуляцією.

Після народження дитини в організмі жінки зростає гормон пролактин, який серйозно знижує лібідо, через що у пари часто виникають проблеми з сексом.

Впливають на лібідо індивідуальні особливості: антропологічні особливості людини, кліматичні умови, обмін речовин.

Недавні дослідження науковців показали цікаву статистику: невисокі та худі мають сильніше сексуальне бажання, ніж високі та повнотілі люди. Те ж саме і з кліматом – тепло підвищує лібідо, ніж прохолодний клімат.

Вік також сприяє на підвищення лібідо, адже з роками приходить і досвід.

І так, сексуальність напряму залежить від того, що ви їсте. Для підвищення лібідо сексологи радять їсти овочі, зелень (селеру, петрушку, кріп), фрукти, рис, макарони із твердих сортів пшениці і пити червоне сухе вино.