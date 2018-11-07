Що впливає на розвиток депресії у майбутньому
Американські вчені дослідили, що збільшена кількість тучних клітин (клітин нейроімунної системи) свідчить про підвищений ризик депресії у майбутньому.
Про це пише ScienceDaily.
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В експерименті автори порівнювали травмованих і не травмованих щурів, розділяючи їх за статевою ознакою. Науковці вважали травмою те, що дитинчат гризунів відлучали від матері на тривалі проміжки.
Тучні клітини можуть впливати на поведінку людину, особливо після дитячої травми.
За словами вчених, щурі, які зазнали стресу, мали на 30% більше тучних клітин, ніж щурі, яких не відлучали. При цьому кількість мастоцитів (тучних клітин) у самців переважала над показником самок. Вчені переконані, що це співвідноситься з тим фактом, що чоловіки в суспільстві більше схильні до дитячих травм.
Збільшена кількість мастоцитів призводить до змін у мозку і депресій. Подальші зусилля вчених будуть спрямовані на те, щоб перевірити цю гіпотезу.
Просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.
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