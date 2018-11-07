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      Що впливає на розвиток депресії у майбутньому

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      Що впливає на розвиток депресії у майбутньому
      Що впливає на розвиток депресії у майбутньому / classicalfm.ca

      Американські вчені дослідили, що збільшена кількість тучних клітин (клітин нейроімунної системи) свідчить про підвищений ризик депресії у майбутньому.

      Про це пише ScienceDaily.

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      В експерименті автори порівнювали травмованих і не травмованих щурів, розділяючи їх за статевою ознакою. Науковці вважали травмою те, що дитинчат гризунів відлучали від матері на тривалі проміжки.

       
      Тучні клітини  – що це?
      Це один з типів білих клітин крові, є частиною імунної системи. Вони грають велику роль у загоєнні ран, процесі вироблення нових кровоносних судин, запальних процесах. Надмірна активація тучних клітин може призвести до таких станів, як нежить, свербіж, анафілактичний шок.

      Тучні клітини можуть впливати на поведінку людину, особливо після дитячої травми.


      За словами вчених, щурі, які зазнали стресу, мали на 30% більше тучних клітин, ніж щурі, яких не відлучали. При цьому кількість мастоцитів (тучних клітин) у самців переважала над показником самок. Вчені переконані, що це співвідноситься з тим фактом, що чоловіки в суспільстві більше схильні до дитячих травм.

      via GIPHY

      Збільшена кількість мастоцитів призводить до змін у мозку і депресій. Подальші зусилля вчених будуть спрямовані на те, щоб перевірити цю гіпотезу.

       
      Депресія – що це?
      Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку та печалі (не менше двох тижнів). Під час депресії людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка, зазвичай, приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи.

      Просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Здоров'я дослідження Депресія
      Джерело: 24 Канал
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