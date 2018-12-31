Американські вчені з Техаського університету в Остіні провели дослідження та з’ясували, що такі риси характеру як інтелектуальна цікавість і впевненість, допомагають дитині досягати більше успіху у читанні, ніж інші риси.

Результати дослідження опублікували у журналі Journal of Personality and Social Psychology.

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Вчені проаналізували дані понад тисячу близнюків віком від 7,8 до 15,5 року. Вони виявили міцний зв'язок між виконавчим функціонуванням - здатністю планувати, організовувати і виконувати завдання - і умінням читати і вирішувати математичні завдання. Вчені пояснюють цей зв'язок генетичними факторами.



Що впливає на успіх дитини у читанні та математиці

Дослідження показало, що діти з більш високими показниками виконавчого функціонування показали більший розвиток в рівнях відкритості, інтелектуальної цікавості і впевненості. Такий зв’язок вчені зарахували до загальних генетичних факторів (60%) і факторів навколишнього середовища (40%).

Висновок вчених: такі риси як інтелектуальна цікавість і впевненість, допомагають досягати дитині більше успіху у математиці та читані ніж, риси, які пов'язані зі старанністю, наполегливістю і сумлінністю.

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