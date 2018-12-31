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      Що впливає на успіх дитини у читанні та математиці

      98 Читать новость на русском
      Що впливає на успіх дитини у читанні та математиці
      Що впливає на успіх дитини у читанні та математиці / imaginelearning.com

      Американські вчені з Техаського університету в Остіні провели дослідження та з’ясували, що такі риси характеру як інтелектуальна цікавість і впевненість, допомагають дитині досягати більше успіху у читанні, ніж інші риси.

      Результати дослідження опублікували у журналі Journal of Personality and Social Psychology.

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      Вчені проаналізували дані понад тисячу близнюків віком від 7,8 до 15,5 року. Вони виявили міцний зв'язок між виконавчим функціонуванням - здатністю планувати, організовувати і виконувати завдання - і умінням читати і вирішувати математичні завдання. Вчені пояснюють цей зв'язок генетичними факторами.

      Що впливає на успіх дитини у читанні та математиці
      Що впливає на успіх дитини у читанні та математиці

      Дослідження показало, що діти з більш високими показниками виконавчого функціонування показали більший розвиток в рівнях відкритості, інтелектуальної цікавості і впевненості. Такий зв’язок вчені зарахували до загальних генетичних факторів (60%) і факторів навколишнього середовища (40%).

      Висновок вчених: такі риси як інтелектуальна цікавість і впевненість, допомагають досягати дитині більше успіху у математиці та читані ніж, риси, які пов'язані зі старанністю, наполегливістю і сумлінністю.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

       

      Теги: Діти Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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