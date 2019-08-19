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      Що врахувати перед тим, як облаштувати кімнату на балконі: топ-3 поради

      250 Читать новость на русском
      3 поради, як облаштувати затишний простір на балконі
      3 поради, як облаштувати затишний простір на балконі / onekindesign.com

      Літо – ідеальна пора, щоб проводити більше часу на свіжому повітрі. А балкон може стати чудовим місцем, щоб робити це не виходячи з дому.

      Нерухомість 24 уже писала про поради, як зробити балкон улюбленим місцем для відпочинку вдома.

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      Проте перед тим, як братись за дизайн інтер'єру та підбирати елементи декору, варто реально оцінити практичні параметри, які допоможуть перетворити невеликий простір у ще одну повноцінну кімнату у вашому помешканні, пише 3m2.

      1. Розміри

      Якщо у ваших планах перетворити балкон у повноцінну спальню, а його площе не більше 3 метрів квадратних, скоріш за все, доведеться змиритись з реальністю і розглянути інші варіанти.

      Невеликий за площею балкон підійде хіба що для того, щоб облаштувати гостьове місце для ночівлі з ліжком-трансформером. При цьому балкон доведеться добре утеплити, аби не простудитись, якщо кому-небудь доведеться тут ночувати.

      балкон декор дизайн поради
      Невеликий балкон краще перетворити у зону для роботи чи відпочинку

      2. Обсяг робіт

      Після того, як ви остаточно визначились, яку зону хочете бачити на вашому балконі, обов'язково візуалізуйте картинку. За потреби зверніться по допомогу до професійних дизайнерів, аби продумати і промалювати все до найменших дрібниць – від розташування меблів до кольору стін.

      При облаштуванні обмеженого простору, варто підходити раціонально до використання кожного метра квадратного, намагаючись уникнути хаотичного захаращення.

      балкон ідеї дизайн декор
      Уникайте хаотичного захаращення на балконі

      3. Правильно підберіть матеріали

      Балкон, як відомо, одна з найпрохолодніших частин помешкання. Перед тим, як затівати там ремонт, подумайте про додаткове утеплення, встановлення підлоги з підігрівом і, за потреби, передбачити додаткове джерело тепла.

      Визначтесь, у якому стилі хочете бачити кімнату на балконі. Хорошим варіантом може стати лофт, скандинавський стиль чи вічна класика.

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      Відштовхуючись від цього, підрахуйте кошторис, підберіть матеріали і проконсультуйтесь з фахівцем.

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      Теги: Новини нерухомості Декор і дім Дизайн Ідеї для інтер'єру Поради
      Джерело: 24 канал
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