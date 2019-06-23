Що врятує Україну від економічного спаду: відповідь експерта

За оцінкою Світового Банку, темпи економічного зростання в країнах, що розвиваються, перебуватимуть на найнижчому рівні за чотири роки. До таких держав належить й Україна. Тож запобігти економічному допоможуть лише справжні, а не вдавані реформи.

Про це у своєму відеоблозі "За великим рахунком" розповіла народна депутатка Тетяна Острікова.

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Вона зазначила, що насамперед потрібно ухвалити закон про спільний режим транзиту з іншими країнами. Тоді Митна служба бачитиме з якої країни та за якою ціною виїхав товар, відстежуватиме його рух й нарахує справедливу сплату в бюджет.

Сподіваюсь, що Митну службу таки створять. Адже наразі вже конкурс на голову керівника митниці вже другий місяць блокує народний депутат з колишньої БПП на захист прав Насірова,

– розповіла політик.

Друге, але не менш важливе, це – податок на виведений капітал, переконана Острікова. Це – інвестиційний план держави, наша конкуренція за інвестиції з іншими країнами.

"Крім цього потрібно прибрати силовий тиск на бізнес. Звідси третій пункт економічного порядку денного – фінансова поліція. Новий аналітичний орган замість неефективних силових економічних підрозділів в генпрокуратурі, МВС, СБУ та податкової міліції. Ну і офшори", – зазначила депутатка.

Й додала, що вже почало працювати трансфертне ціноутворення. Тож тепер треба довести справу до кінця й ухвалити норми BEPS.

Що таке BEPS?Проект Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з розробки заходів протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку. Походить від англійського словосполучення Base erosion and Profit Shifting.

За словами Острікової, всі потрібні законопроекти вже є. Якщо парламент встигне їх ухвалити, то й гроші в бюджеті будуть, й борги України не будуть зростати, й на дороги, школи та садочки вистачатиме.

"Тоді й справді настане кінець епохи бідності. Якщо ж ми цього не зробимо, то економічне зростання сповільниться", – підсумувала депутатка.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "За великим рахунком" Тетяни Острікової за 21 червня 2019 року: