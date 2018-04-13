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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Чим мазати укуси комарів: прості дієві способи

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Чим мазати укуси комарів
Чим мазати укуси комарів / soycarmin.com

Через різке потепління в Україні стартував сезон пікніків, шашликів та відпочинок на природі. Але разом з цим розпочався і сезон комарів.

Місця укусів можна чухати, що лише посилює свербіж і і навіть загрожує шрамами.

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Щоб полегшити зустріч з комахами, існує чимало ефективних народних засобів, які знімають свербіж від укусів комарів, передає Сosmo.

Свербіж від укусів комарів чудово знімає ефірна олія чайного дерева, лаванди або алое вера. Наносити масло варто лише на укуси, не розтираючи його.

Свербіж від укусів комарів чудово знімає ефірна олія чайного дерева, лаванди або алое вера

Свербіж від укусів комарів чудово знімає ефірна олія

Також можна робити трав'яні компреси: розітри листя м'яти, петрушки або подорожника, і нанеси кашку на уражені ділянки шкіри.

Ще один простий спосіб – змочити ватний диск у солоній воді і прикласти до укусів. Солону воду може замінити розчин соди – 1/2 чайну ложку соди на 1 склянку води. Такі компреси варто повторювати кожен раз, коли з'являється свербіж.

Нема соди чи води з сіллю – прикладіть до місця укусів лід і почекайте, поки не розтане.

Прикладіть до місця укусів лід

Прикладіть до місця укусів лід

Теги: Новини України Здоров'я Лікування Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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