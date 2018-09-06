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Що втрачає Україна через збільшення потоку трудових мігрантів: думка економіста

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Відбувається відтік кваліфікованих кадрів
Відбувається відтік кваліфікованих кадрів / Фото з відкритих джерел

Трудова міграція українців – складна проблема, зумовлена об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Україна втрачає кваліфіковані кадри, а також має проблему з пенсійним забезпеченням.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

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Зокрема, зазначає економіст, легальні трудові мігранти платять податки в тих країнах, де працюють, а не в Україні. Відповідно, ми маємо проблему з виплатами пенсій, так як в Україні до цього часу працює солідарна система пенсійного забезпечення.

Ми втрачаємо кваліфіковані кадри через те, що люди, яких підготували в Україні, в тому числі за державні гроші, працюють за кордоном. Мовиться не про найвищу кваліфікацію, а представників робітничих, інженерних професій, медичної сфери. Це професії, які забезпечують наш добробут. Без будівельників, мулярів, теслярів не можна розвивати те, що забезпечує наше нормальне функціонування. Лікарі – це здоров’я громадян у суспільстві,
– наголошує Ігор Бураковський.

Нелегальні трудові мігранти, зауважує економіст, піддаються різним ризикам. Вони втрачають частину своїх соціально-економічних прав.

"Нелегальні мігранти працюють в жорстких умовах. Часто це банальна експлуатація, коли можна не отримати обіцяні гроші. Плюс відсутність сплати соціальних внесків, і тоді виникає питання, що вони робитимуть на пенсії? Навіть якщо вони багато заробляли за кордоном", – підкреслив Ігор Бураковський.

Нагадаємо, Україна входить у топ-10 країн-донорів мігрантів у світі. За даними Центру економічної стратегії, більше 4 млн українців (експерти кажуть майже 5) є трудовими мігрантами, тобто виїжджають працювати за кордон (тобто близько 16% працездатного населення). Одночасно за кордоном перебувають близько 2,6-2,7 млн осіб.

Згідно опитування, проведеного 24 каналом, більше всього українці бояться, що розлука з рідними і особливо дітьми завдасть їм психологічної травми – так вважать 47% читачів сайту 24 каналу. Ще 43% вважають таку роботу ризикованою. І лише 10% не хочуть працювати за кордоном, так як там дорожче життя.

Теги: Новини України Новини політики Заробітчани Пенсіонери Пенсійний фонд України
Джерело: 24 Канал
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