Що взути до літньої сукні, крім каблуків: варіанти у фото
Літня сукня з каблуками – красивий і жіночний варіант образу, але інколи так хочеться змінити взуття на підборах на щось комфортніше.
Іноді нам просто треба розслабити ноги і взути щось більш комфортне, але що обрати, аби виглядати гармонійно у стильній сукні.
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Дивіться далі, що взути до літньої сукні, окрім каблуків.
Кеди
Пара класичних кедів, зокрема, Converse, завжди виглядатиме виграшно з сукнями, незалежно від того, який стиль ви обираєте.
Як поєднати кеди з сукнею
Мюлі
Мюлі не втрачають позицій трендового взуття. Вони чудово пасуватимуть до літнього образу, особливо коли вони на плоскій підошві.
Як поєднати мюлі з сукнею
Сандалі з ремінцями
Сандалі з ремінцями є ідеальною альтернативою каблукам. Вони зручні та легкі. А ремінці додають цікаву деталь на сандалях.
Як поєднати сандалі з сукнею
Шльопанці
Шльопанці також створять гарний ансамбль з сукнею. Особливо у спекотні дні.
Як поєднати шльопанці з сукнею
Перехресні сандалі
Перехресні сандалі – це ще один варіант для прихильниць класичного стилю, який виглядатиме добре з будь-яким образом.
Кросівки
Не відкладайте у сторону "грубі" кросівки – вони теж чудово поєднуються з сукнями.
Сандалі на подвійних ремінцях
Сандалі з двома ремінцями розкішно виглядатимуть з сукнями. Обирайте поверхню шкіряну чи металік.