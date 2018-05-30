Що взути до літньої сукні, крім каблуків: варіанти у фото

Літня сукня з каблуками – красивий і жіночний варіант образу, але інколи так хочеться змінити взуття на підборах на щось комфортніше.

Іноді нам просто треба розслабити ноги і взути щось більш комфортне, але що обрати, аби виглядати гармонійно у стильній сукні.

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Дивіться далі, що взути до літньої сукні, окрім каблуків.

Кеди

Пара класичних кедів, зокрема, Converse, завжди виглядатиме виграшно з сукнями, незалежно від того, який стиль ви обираєте.

Як поєднати кеди з сукнею

Мюлі

Мюлі не втрачають позицій трендового взуття. Вони чудово пасуватимуть до літнього образу, особливо коли вони на плоскій підошві.

Як поєднати мюлі з сукнею

Сандалі з ремінцями

Сандалі з ремінцями є ідеальною альтернативою каблукам. Вони зручні та легкі. А ремінці додають цікаву деталь на сандалях.

Як поєднати сандалі з сукнею

Шльопанці

Шльопанці також створять гарний ансамбль з сукнею. Особливо у спекотні дні.

Як поєднати шльопанці з сукнею

Перехресні сандалі

Перехресні сандалі – це ще один варіант для прихильниць класичного стилю, який виглядатиме добре з будь-яким образом.

Кросівки

Не відкладайте у сторону "грубі" кросівки – вони теж чудово поєднуються з сукнями.

Сандалі на подвійних ремінцях

Сандалі з двома ремінцями розкішно виглядатимуть з сукнями. Обирайте поверхню шкіряну чи металік.