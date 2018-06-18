Що взяти з собою в дорогу: 5 продуктів, які не зіпсуються

Експерти радять брати з собою в дорогу не надто багато продуктів, а більше налягати на воду. Однак існує невеликий перелік харчів, які мають відносно довгий термін придатності і не потребують зберігання в міні-холодильнику.

Звісно, краще коли у вас є спеціальна побутова техніка для охолодження продуктів, але якщо ви перебуватимите у дорозі недовгий період, то такі поради вам обов'язково згодяться.

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Хліб, випічка і печиво– найпростіші сухі продукти, які можуть перестояти гарячу пору щонайменше 12 годин. Головне не обирати начинки у булках та інших хлібобулочних виробах, що мають властивість псуватись.

Фрукти – вибирайте лише тверді плоди, щоб вони не пом’ялись і швидше не зіпсувались.

Свіжі овочі – те ж саме правило, що й у використанні фруктів. Ретельно їх вимийте, висушіть і покладіть у контейнер.



Сумка харчів мандрівника

Твердий сир – цей продукт смачний, калорійний і зберігає свою форму при помірних температурах. Тримайте його у фользі чи в пергаменті – так він довше не розплавиться і не пересохне.

Вода – обов’язковий елемент вашого пайку, – візьміть щонайменше 1,5-2 л води, щоб запобігти обезводненню та набряклості тіла.