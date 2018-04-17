Що є основною причиною ранньої смерті: дослідження вчених

За надто ранній відхід людини з життя насамперед відповідальна її генетика.

Такого висновку дійшли науковці Британського фонду по боротьбі з захворюваннями серця, які провели відповідне дослідження.

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Вчені під час дослідження виявили гени, які запускають в організмі людини механізми розвитку легеневої артеріальної гіпертензії. Захворювання розвивається у зв’язку з появою мутацій в декількох генах: ATP13A3, AQP1, SOX17, GDF2 і BMPR2.

Більшість хворих помирає протягом п’яти років після початку захворювання. Легенева гіпертензія виникає на тлі порушень в роботі серця і інших органів. Тож зараз фахівці розробляють нові методи терапії цього небезпечного захворювання.

Що таке легенева гіпертензія? Це поява високого кров’яного тиску в артеріях, які пов’язують серце і легені. Внаслідок цього може статись зупинка серця. Легенева гіпертензія відображує наявність серйозних патологічних змін судин легень, які прогресують.