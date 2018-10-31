Що є основною причиною високої тривалості життя

Донедавна вважалося, що основними параметрами тривалості життя є маса тіла і швидкість метаболізму. Та науковці спростували це твердження.

Як заявили вчені Університету Вандербілта в США, саме кількість нейронів у корі великих півкуль мозку визначає середню тривалість життя тварин та людей, йдеться у прес-релізі на MedicalXpress.

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Однак, ці показники працюють лише у 20-30% випадків, а птахи живуть приблизно у 10 разів довше, ніж ссавці того ж розміру. Зі слів вчених, за кількістю кортикальних нейронів можна точно передбачити тривалість життя у 75% випадків.

Такі результати вчені отримали, проаналізувавши дані понад 700 теплокровних видів тварин і порівняли їх з відомостями про кількість нейронів у мозку.

Виявилося, що папуги та співочі птахи живуть довше, ніж примати з тією ж масою тіла. А примати живуть довше, ніж інші ссавці з тієї ж масою тіла. Крім того, птахам потрібно більше часу, щоб досягти статевої зрілості.

Висновок науковців: тривалість життя прямо залежить від абсолютної кількості кортикальних нейронів, адже кора головного мозку грає ключову роль в адаптації до навколишнього середовища і реакції на стрес. Натомість, розміри тварини чи людини і швидкість їхнього метаболізму не мають значення.

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