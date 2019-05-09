Що Євросоюз очікує від Зеленського на посаді президента: заява Туска

Президент Європейської ради Дональд Туск розповів, що очікує від новообраного президента Володимира Зеленського послідовності в проєвропейському курсі України.

Туск під час неформального саміту ЄС в Румунії зауважив, що Союз наразі оцінює, які наслідки матимуть президентські вибори в Україні і чи готовий Зеленський продовжувати європейський шлях розвитку країни, передає УНІАН.

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Те, що я знаю, принаймні, чув чіткі заяви Зеленського про те, що він готовий продовжувати європейську інтеграцію. Я сподіваюся, він буде послідовним. Мені потрібно більше часу оцінити цей намір,

– підкреслив Туск.

За словами президента Євроради, поки зарано оцінювати політичну ситуацію в Україні.

"Для мене дуже рано оцінювати політичні наслідки після виборів в Україні. У мене була тільки одна телефонна розмова з новим президентом", – підсумував він.

Зауважимо, після президентських виборів в Україні Дональд Туск провів телефонну розмову з їх переможцем Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенком. Він запевнив новообраного президента у тому, що ЄС незмінно підтримує Україну, чекає на співпрацю та саміт Україна-ЄС, який пройде у Києві в липні.

Чому Україна не змінить курс на ЄС? Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що зовнішній курс держави у напрямку інтеграції до Євросоюзу і НАТО закріплений у Конституції та його підтримує більшість українців. Відтак, цей шлях є незворотнім і жодна зміна вищого керівництва країни не може змінити його.

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Зеленський заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".



