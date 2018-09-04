Що їсти на сніданок, щоб захистити печінку: відповідь дієтолога

Дієтолог Оксана Скиталінська радить вживати на сніданок вівсянку, оскільки цей продукт здатний захистити печінку.

Лікар пояснює це тим, що у вівсі містяться авентраміди, які мають протизапальні властивості, що мають схожу дію до насіння льону та хрестоцвітих (капуста всіх сортів, редька, тощо).

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Вівсянку необхідно правильно приготувати, оскільки від цього залежить її дія на організм.

Якщо людина страждає на загострення шлунково-кишкових хворіючи хвороб, то їй необхідно готувати супи з вівсяними пластівцями на основі нежирного м’ясного бульйону. Через кілька днів стан організму покращується, зникає біль.



Супи з вівсянкою покращують травлення

Дослідження показують, що вживання вівсянки зменшує запалення печінки. Люди, які регулярно їли цей продукт, знизили масу тіла. Вівсянка зменшує вісцеральний жир (жиру навколо внутрішніх органів, який погіршує стан серцево-судинної системи та підвищує ризик інфарктів, інсультів, прискореного старіння та багатьох інших проблем).

Особливо корисною вівсянка буде для дітей та літніх людей. Вживання цього продукту покращує системи травлення.



На сніданок готуйте вівсянку

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