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      Що їсти під час застуди: поради дієтолога

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      Що їсти під час застуди
      Що їсти під час застуди

      Під час застуди у багатьох зникає апетит. Та коли організм бореться з інфекцією, то він потребує більшої кількості корисних вітамінів та мінералів.

      Про це пише дієтолог Світлана Фус у Facebook.

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      Потрібно запам’ятати, що під час застуди їжа повинна бути легкою та збагаченою білками, вуглеводами і вітамінами.

      Дієтолог зазначає, що перші два дні можна поголодувати, але на наступні дні потрібно забезпечити організм підживленням. Це може бути домашній сир, яйця.

      Найкраще вживати продукти, які приготували на пару та у відварному вигляді. Під час застуди відмовтеся від смаженої, жирної, копченої їжі, консервованих продуктів та газованих напоїв.

      Можна зробити смузі на основі овочів з невеликою кількістю ягід і фруктів, кашу з тушкованими овочами, рибу або парову котлету з м'яса птиці. Можна приготувати чорничний кисіль, що сприяє відходженню мокротиння при кашлі.

      Дієтолог радить їсти курячий бульйон. Завдяки амінокислоті цистеїту, ця страва просто необхідна, вона знімає набряклість слизових носа і ротоглотки, розріджує мокротиння, покращує дезінтоксикацію організму. Бульйон корисно їсти й при ослабленому імунітеті.

      Під час грипу чи гострій респіраторній вірусній інфекції бажано відмовитися від шоколаду та кондитерських виробів. Все тому, що надлишок глюкози знижує активність лейкоцитів, що допомагають боротися з інфекцією.

      Відмовтеся від дієт під час грипу та ГРВІ.

      Дієтолог радить їсти трошки чорного шоколаду, натурального мармеладу, сухофруктів і меду.

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Інфекція Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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