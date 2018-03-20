Що їсти, щоб довше жити

Жирні кислоти омега-6 зменшують ризик передчасної смерті, а також перешкоджають розвитку серцево-судинних захворювань.

До такого висновку дійшли дослідники з університету Східної Фінляндії, пише портал Eurekalert.

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"Лінолева кислота – найпоширеніша з поліненасичених жирних кислот омега-6. Ми встановили, що чим вищий рівень лінолевої кислоти в крові, тим менше ризик передчасної смерті", – заявив один з з авторів роботи Юркі Віртанен.

Лінолева кислота надходить в організмі через спеціальну дієту. Головні джерела цієї речовини – рослинні олії, горіхи і насіння.

Експерти проводили дослідження з групою з 2480 людей, яким на момент початку роботи в 1984-1989 роках було від 42 до 60 років. У наступні роки 1143 з них померли. Їх розділили на п'ять груп по рівню вмісту лінолевої кислоти в крові.

Як виявили науковці, ризик передчасної смерті в групі з найвищим вмістом лінолевої кислоти був на 43% нижчим, ніж в тій, куди увійшли люди з найнижчим вмістом цієї речовини. Схожу закономірність зафіксували ​​щодо смертей від серцево-судинних захворювань.