Що їсти в січні: список корисних продуктів, які повинні бути в раціоні

Влітку та восени дуже легко складати свій раціон харчування, адже це сезон свіжих овочів та фруктів. Але зима не привід відмовлятися від вітамінів! Треба лише знати, в яких сезонних продуктах їх шукати.

Січень – це час апельсинів, мандаринів, грейпфрутів і лимонів. Їжте цитрусові на сніданок, пийте чай з лимоном, смакуйте мандаринами, печіть пироги з лимонами тощо. Якщо споживати достатню кількість цитрусових, ви легше перенести сезон застуд.

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Багато важливих харчових кислот в морській жирній рибі. Найдемократичніший за ціною варіант – оселедець. Форель та лосось – варіанти не гірші, але трохи дорожчі.



Морська жирна риба

Обов'язково включіть в січневий раціон мінеральну воду (але не газовану). Новий рік – хороший момент, щоб завести собі хоч одну корисну звичку, і якщо ви привчите себе регулярно пити столову мінеральну воду, організм досить швидко скаже вам "спасибі".

Ще один сезонний продукт січня – авокадо. Незріле, тверде авокадо поспіє, якщо його загорнути в папір і залишити при кімнатній температурі на термін від двох до п'яти днів.



Авокадо

Також радимо включити в свій раціон наступні продукти:

- різні овочі (відварні, запечені, тушковані);

- заморожені фрукти та ягоди;

- квашену капусту;

- морську капусту;

- імбир;

- гарбузове насіння;

- банани.