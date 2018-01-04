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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що їсти в січні: список корисних продуктів, які повинні бути в раціоні

22:05, 4 січня 1444 Читать новость на русском
Сезонні продукти січня
Сезонні продукти січня / unsplash

Влітку та восени дуже легко складати свій раціон харчування, адже це сезон свіжих овочів та фруктів. Але зима не привід відмовлятися від вітамінів! Треба лише знати, в яких сезонних продуктах їх шукати.

Січень – це час апельсинів, мандаринів, грейпфрутів і лимонів. Їжте цитрусові на сніданок, пийте чай з лимоном, смакуйте мандаринами, печіть пироги з лимонами тощо. Якщо споживати достатню кількість цитрусових, ви легше перенести сезон застуд.

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Багато важливих харчових кислот в морській жирній рибі. Найдемократичніший за ціною варіант – оселедець. Форель та лосось – варіанти не гірші, але трохи дорожчі.

Морська жирна риба
Морська жирна риба

Обов'язково включіть в січневий раціон мінеральну воду (але не газовану). Новий рік – хороший момент, щоб завести собі хоч одну корисну звичку, і якщо ви привчите себе регулярно пити столову мінеральну воду, організм досить швидко скаже вам "спасибі".

Ще один сезонний продукт січня – авокадо. Незріле, тверде авокадо поспіє, якщо його загорнути в папір і залишити при кімнатній температурі на термін від двох до п'яти днів.

Авокадо
Авокадо

Також радимо включити в свій раціон наступні продукти:
- різні овочі (відварні, запечені, тушковані);
- заморожені фрукти та ягоди;
- квашену капусту;
- морську капусту;
- імбир;
- гарбузове насіння;
- банани.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Поради
Джерело: Сosmo
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