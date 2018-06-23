Що їсти в спеку: поради дієтолога

Влітку нашому організму потрібен особливий раціон, оскільки через піт ми втрачаємо речовини, необхідні для енергії та бадьорості.

Зокрема, під час потіння ми втрачаємо електроліти (натрій, хлор та калій), пояснює дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Три рецепти напоїв, які збадьорять вранці

Що їсти в спеку

Фахівець радить у спекотні літні дні пити воду, але водночас збагатити її продуктами, які багаті на ці речовини: ягодами, огірком, селерою, м‘ятою, шпинатом.

Скиталінська рекомендує просто подрібнити ці продукти, залити водою і дати настоятися. Такий напій чудово втамовує спрагу, покращує самопочуття та додасть бадьорості.

Що не їсти в спеку

Проте у спеку варто відмовитися від солодощів, бо вони спричиняють бродіння у шлунку. Також викресліть з раціону ковбаси, сосиски та обмежіть кількість м’яса.





