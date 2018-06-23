12:04
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
15°C 12°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Що їсти в спеку: поради дієтолога

594 Читать новость на русском
Напій з огірками чудово освіжає
Напій з огірками чудово освіжає / www.diys.com

Влітку нашому організму потрібен особливий раціон, оскільки через піт ми втрачаємо речовини, необхідні для енергії та бадьорості.

Зокрема, під час потіння ми втрачаємо електроліти (натрій, хлор та калій), пояснює дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Три рецепти напоїв, які збадьорять вранці

Що їсти в спеку

Фахівець радить у спекотні літні дні пити воду, але водночас збагатити її продуктами, які багаті на ці речовини: ягодами, огірком, селерою, м‘ятою, шпинатом.

Скиталінська рекомендує просто подрібнити ці продукти, залити водою і дати настоятися. Такий напій чудово втамовує спрагу, покращує самопочуття та додасть бадьорості.

Що не їсти в спеку

Проте у спеку варто відмовитися від солодощів, бо вони спричиняють бродіння у шлунку. Також викресліть з раціону ковбаси, сосиски та обмежіть кількість м’яса.



 

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сьогодні, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 34
Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1165
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
"Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
сьогодні, 08:38 "Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
Ольга Черненко 4127
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 червня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 494
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук