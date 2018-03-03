Що їстимуть зірки на церемонії Оскар-2018: розкішне меню

Всі вже в передчутті грандіозної церемонії нагородження премії "Оскар" 4 березня. В іноземних ЗМІ вже дізнались, чим частуватимуть найкращих акторів світу.

Про це пишуть в Harpers Bazaar.

Стравами для частування знаменитостей займатиметься першокласний шеф-кухар Вольфганг Пака, який вже не вперше організовує меню для афтерпаті "Оскара".

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Як зазначають у виданні, коли зіркові гості зайдуть до бальної зали театру Ray Dolby, вже 60 вражаючих страв будуть розставлені по периметру кімнати. Селебріті зможуть розпочати свій вечір з крижаного бару, де знайдуть парфе з ікри, а також клешні королівського краба, лобстерів і крудо з гребінців.

Для любителів м’яса шеф-кухар приготує неймовірний тартар з яловичини Miyazaki Wagyu на подушці з повітряного чорного рису, а також крихітні такос з пряними баклажанами і маринованими в лаймі соліннями.

Затяті шанувальники пасти зможуть знайти каватаппі з сиром і зимовими трюфелями або шпинатні кампанелла з зеленим горошком, цибулею чиполліні й смаженими помідорами.

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Щодо десертів, то кухар Вольфганг Пака запропонує тарти з лічі, трояндою і малиною, десерт Mocha Beehive з темного шоколаду Rocher, рідкого медового ганаша і мусу мокко маскарпоне, а також тістечка макарон та 7 тисяч шоколадних міні-Оскарів.

Що цікаво, всі продукти, що залишаться після оскарівського бенкету, будуть відправлені в центри, які займаються харчуванням потребуюючих в Лос-Анджелесі.