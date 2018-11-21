Що з нами сталось, люди: Вакарчук емоційно прокоментував річницю Революції Гідності

21 листопада – річниця Революції Гідності. Рівно п'ять років тому студенти, небайдужі громадяни. журналісти й активісти зібралися на Майдані Незалежності.

На майдані згадав про сумні події лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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"Коли все починалося ми не знали, які наші шанси на перемогу. Ми просто йшли сюди, бо не могли не прийти. Ми просто йшли за покликом свого серця. Тоді ми вперше довели самі собі, що справжні зміни можливі. Що справжні зміни починаються з кожного з нас. То чому ж сьогодні так багато хто готовий опускати руки? Що з нами сталось, люди?! Тоді ми перемогли злочинну владу, маючи одне завзяття", – сказав Вакарчук.

За його словами, Сьогодні ми стали досвідченішими, в нас стало більше можливостей, але багато людей готові відступити, розказуючи, що нас очікують вибори без вибору.

На Майдані, ми всі стояли разом, як один, плече в плече. Нас не лякав ні холод, ні гумові кийки, ні, навіть, кулі. А сьогодні ми сваримось один з одним по фейсбуках, поки ті, кого ми тоді перемогли, вдягнувши нові маски, підступно стараються відвоювати позиції,

– наголосив музикант.

Він сказав, що ми не маємо права зупинятися на півдорозі.

Ми вже навчилися допомагати один одному, коли цього потребує майбутнє. І ми вчимося відрізняти брехунів і пристосуванців від справжніх. Коли настає час, країна знає скільки нас. Ми скажемо своє слово. Все тільки починається. І все буде добре,

– заявив Вакрчук.

Дивіться відео спогадів Святослава Вакарчука про Євромайдан:

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають п'яту річницю Революції Гідності. Вшанування пам'яті жертв відбувається у різних містах країни.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.