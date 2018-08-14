13:24
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що за рейтузи і труси, – прихильники Надії Дорофеєвої розкритикували її образ

662 Читать новость на русском
Надія Дорофеєва
Надія Дорофеєва / Фото з вільних джерел

Співачка Надія Дорофеєва, яка є однією з учасників гурту "Время и Стекло", викликала шквал коментарів новим знімком. Та попри схвальні відгуки були і хейтери, які закидали зірку чималою критикою.

З впевненістю можна сказати, що Надія Дорофеєва є однією з найпопулярніших артисток українського шоу-бізнесу. Феєрична участь на "Танцях з зірками", успішні відеокліпи, зокрема, в дуеті з Монатіком, та юрби прихильників – цим вже може похизуватись 28-річна вокалістка. 

Читайте також: Мережу підкорює пародія до кліпу Монатіка та Надії Дорофеєвої: курйозне відео

З такою популярністю Надія Дорофеєва привернула велику увагу до свого блогу, адже люди прагнуть дедалі більше дізнатись про будні та виступи артистки. Однак нещодавній допис зірки спровокував чимале обговорення. 

Чарівна Надія Дорофеєва показала фото зі зйомок кліпу "Глубоко", на якому вона позує перед камерою в ефектному вбранні. Зірка вбрала жовтий топ з об'ємними рукавами та білі лосини, через які виднілось тіло артистки. 

 

Такий досить незвичний образ і спровокував розмови серед підписників. Користувачі мережі розділились у думці: одні схвально відгукнулись про look Надії Дорофеєвої, інші – нещадно розкритикували. "Плагіат на Dua Lipa", "Чому труси видно?", "Ти що, забула спідницю надіти?", "Що за мода? Люблю Надю, але ці рейтузи...", "Дуже подобається Надя, але її вбрання просто жах", "Я цього вбрання ніколи не зрозумію", – написали користувачі мережі. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Украина в ловушке: что убивает страну
сьогодні, 13:00 Украина в ловушке: что убивает страну
Павло Казарін
Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
сьогодні, 12:00 Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
Блог Медіа
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сьогодні, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сьогодні, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сьогодні, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук