Що за рейтузи і труси, – прихильники Надії Дорофеєвої розкритикували її образ

Співачка Надія Дорофеєва, яка є однією з учасників гурту "Время и Стекло", викликала шквал коментарів новим знімком. Та попри схвальні відгуки були і хейтери, які закидали зірку чималою критикою.

З впевненістю можна сказати, що Надія Дорофеєва є однією з найпопулярніших артисток українського шоу-бізнесу. Феєрична участь на "Танцях з зірками", успішні відеокліпи, зокрема, в дуеті з Монатіком, та юрби прихильників – цим вже може похизуватись 28-річна вокалістка.

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З такою популярністю Надія Дорофеєва привернула велику увагу до свого блогу, адже люди прагнуть дедалі більше дізнатись про будні та виступи артистки. Однак нещодавній допис зірки спровокував чимале обговорення.

Чарівна Надія Дорофеєва показала фото зі зйомок кліпу "Глубоко", на якому вона позує перед камерою в ефектному вбранні. Зірка вбрала жовтий топ з об'ємними рукавами та білі лосини, через які виднілось тіло артистки.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 13 Сер 2018 р. о 2:51 PDT

Такий досить незвичний образ і спровокував розмови серед підписників. Користувачі мережі розділились у думці: одні схвально відгукнулись про look Надії Дорофеєвої, інші – нещадно розкритикували. "Плагіат на Dua Lipa", "Чому труси видно?", "Ти що, забула спідницю надіти?", "Що за мода? Люблю Надю, але ці рейтузи...", "Дуже подобається Надя, але її вбрання просто жах", "Я цього вбрання ніколи не зрозумію", – написали користувачі мережі.