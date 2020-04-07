Карантин 2020: що заборонили вивозити з України і чому

Під час карантину в Україні відчувся дефіцит певних товарів, на частину з яких рітейлери штучно піднімали ціни. В цілях боротьби з COVID-19 влада поступово вводить певні обмеження на експорт.

Більшість обмежень ввели саме для боротьби з коронавірусом. Це медичні засоби захисту, обладнання та етиловий спирт. Проте нещодавно обмеження торкнулися і продуктів, а саме гречки. Уряд спостерігає за ситуацією. Наразі вводити більше обмежень на експорт через карантин не планують, але за необхідності це зроблять.

Гречка

До 1 липня заборонили експортувати гречку.

Зверніть увагу Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів

На початку карантину з половини до кінця березня в Україні спостерігався ажіотаж на купівлю продуктів серед населення. Через це ціни на деякі продукти (особливо овочі) зросли. Причини різні: підвищений попит, проблеми з логістикою чи звичайна спекуляція.

Гречку українці теж активно скуповували, але на початку квітня ажіотаж таки впав (на 17%) і українські супермаркети поповнили свої запаси. Так, гречки станом на 1 квітня в київських супермаркетах було на 36% більше, ніж тижнем раніше.



Як зросли запаси продуктів в магазинах / Інфографіка Мінекономіки

Чому заборонили експорт гречки?Це тимчасовий захід, щоб захистити внутрішній ринок, пояснюють в уряді. Такі ж заходи ввели Білорусь, Росія та Казахстан. А саме ці країни постачають гречку в Україну. Тому українська влада вестиме переговори з країнами-експортерами про зняття обмежень. Наразі немає дефіциту гречки, але через підвищений попит в Мінекономіки закликали аграріїв збільшувати посівні площі під гречку.

Вчора (2 квітня – 24 канал) я вже провів розмови з колегами з Білорусі і Казахстану, ми будемо вести діалог щодо нормалізації торгівлі між нами. Тим часом заборона експорту це також сигнал для внутрішнього ринку – ми проходимо період збільшеного попиту, що може порушити нормальне функціонування ринку. В умовах заборони експорту переробники і мережі мають зрозуміти, що ринок формують лише вони і вони мають всі можливості для нормального постачання гречки споживачам,

– написав у Facebook заступник міністра Тарас Качка.

Наприкінці березня Антимонопольний комітет повідомляв, що гречка подорожчала на 50%.

Етиловий спирт

До 1 червня заборонили експортувати етиловий спирт. Це також стосується інших дистилятів, крім біоетанолу та напоїв одержаних шляхом перегонки. В уряді зазначають, що заборону можуть продовжити.

Чому заборонили вивозити спирт?Етиловий спирт необхідний для боротьби з поширенням COVID-19. З нього виробляють антисептичні засоби, які вбивають вірус в зовнішньому середовищі. Таким чином, спиртом будуть забезпечені, в першу чергу, потреби медичної системи. Зокрема, вітчизняні медичні підприємства та виробники антисептичних засобів.

Пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль куди та кому відвантажується спирт,

– прокоментував прем'єр Денис Шмигаль.

Збережіть собі Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ

Раніше, ще до прийняття рішення Кабміном, державне підприємство Укрспирт припинило експорт.

Через пандемію коронавірусу ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт не лише всередині країни, а й ззовні. Тому ми вирішили призупинити експорт спирту. Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України,

— заявив голова компанії Сергій Блескун.

Підприємство також спростило механізм купівлі спирту об’ємом до тисячі літрів за квартал.

В рамках антикризового закону передбачені спеціальні послаблення для підприємств, які здійснюють виробництво етилового спирту, який використовують для дезінфекції.

Медичні засоби та обладнання

До 1 червня заборонили вивозити з України товари протиепідемічного значення, повідомляється на Урядовому порталі.

Це стосується:

водонепроникний лабораторний костюм;

рукавички з інших полімерних матеріалів;

рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

рукавички неопудрені з нітрилу;

халат ізоляційний медичний одноразовий;

медичні маски (хірургічні);

окуляри захисні;

щиток захисний;

респіратор класу захисту не нижче FFP2.



Медичні засоби на митниці / Фото Yonhap

Ми усвідомлюємо, що заходи безпеки можуть нести негативні економічні наслідки та сподіваємося, що спільними зусиллями подолаємо усі ризики і зможемо зняти цю заборону раніше встановленого терміну та мінімізувати негативний вплив на економіку і міжнародну торгівлю,

– розповідає Тарас Качка.

В Україні митники неодноразово виявляли спроби незаконного вивозу зазначених товарів. До прикладу, 2,5 тони масок знайшли у Борисполі. Їх хотіли вивезти до Китаю, Італії та Франції, а через українсько-польський кордон намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок.

Разом з цим Україна скасувала сплату мита та ПДВ на лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання, призначені для боротьби з COVID-19. Такі пільги діятимуть до останнього числа місяця, в якому закінчиться карантин.

На що обіцяють не вводити заборони для експорту?

На важливі для української економіки експортні товари заборону не вводитимуть. Про це запевнив торговельний представник України Тарас Качка під час відеоконференції Українського клубу аграрного бізнесу, передає УНІАН

Щодо м'яса птиці, зерна, олії та інших товарів, в яких Україна є лідером експорту у світі, така заборона вводитися не буде за жодних обставин,

– розповідає Тарас Качка.

Що кажуть про заборону експорту у світі?ВООЗ, СОТ та інші світові організації закликали країн не забороняти експорт, адже це призведе до голоду. В організаціях наголошують на важливості збереження продовольчих ланцюгів. Зазначають, що через такі дії в першу чергу страждатимуть бідні країни. Додають, що заборона у кінцевому результаті призведе до підвищення цін та дефіциту товарів, а не до продовольчої безпеки, як того бажають країни.

Важливо В Україні діятимуть тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта

Карантин в Україні: коротко

Станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків захворювання COVID-19.

випадків захворювання COVID-19. З 12 березня в Україні запровадили карантин . Попередньо він триватиме до 24 квітня, але його планують продовжити.

. Попередньо він триватиме до 24 квітня, але його планують продовжити. З 16 березня закриті кордони для іноземців., а з 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

для іноземців., а з 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. З 6 квітня в Україні запровадили жорсткіші правила карантину.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу