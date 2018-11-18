Що загрожує контрабандисту, який збив на смерть прикордонника на Закарпатті
Чоловікові, який на Закарпатті перевозив контрабанду та автомобілем збив українського прикордонника, може загрожувати довічне ув'язнення. Травмований прикордонник через певний час помер у лікарні.
Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Євробляхер-контрабандист, який убив прикордонника і втік з місця злочину, затриманий поліцією кілька годин тому. Завтра суд – ст. 348 КПК… міра покарання за статтею – довічна тюрма. Св*лота... Але офіцера нашого не воскресиш", – написав міністр.
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Варто уточнити, що в неділю, 18 листопада, суд роз’яснить затриманому чоловікові, який збив прикордонника, суть обвинувачення.
Нагадаємо, 16 листопада неподалік кордону з Румунією на Закарпатті контрабандисти наїхали автомобілем на начальника прикордонного пункту Вадима Березинського. Чоловік із важкими травмами у стані коми потрапив до лікарні, а зловмисники втекли.
Березинського прооперували – чоловіку видалили селезінку, проте це його не врятувало і прикордонник помер у лікарні, не приходячи до тями.
Згодом правоохоронці затримали 34-річного жителя Рахова, якого підозрюють у наїзда на прикордонника на Закарпатті.