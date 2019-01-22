Що замислив Путін з Курилами і до чого тут Крим: пояснення екс-депутата Держдуми

Очільник Кремля Володимир Путін хоче, аби Японія допомогла йому послабити західні санкції. Заради цього він готовий пожертвувати двома з чотирьох підконтрольних Росії Курильських островів.

Про це заявив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, пише "Обозреватель".

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За його словами, Кремлю буде дуже непросто домогтися дружби з Токіо.

Політик зазначив, що для Путіна думка простих росіян щодо передачі островів не має значення. Експерт вважає, що для цього є пропаганда Кремля на російському телебаченні. Там "пояснять людям, що йдеться про дві скелі, які не мають принципового значення і на яких ніхто не живе".

Ці два острови мають значення тільки потоками міграції риби. Ця скеля — як в України був спірний з Румунією острів Зміїний, який мав значення тільки для територіальних вод, щоб потім добувати там нафту і газ. Для Росії це те ж саме. Ніхто там не живе, військового значення немає, але земля зайвою не буває,

– сказав екс-депутат Держдуми.

Він зазначає, що історично питання може бути вирішене компромісом. Так, з чотирьох островів два маленьких віддадуть Японії, а два великих залишаться за Росією.

"Питання в тому, що Путін хоче щось виторгувати за це, він хоче мати Японію союзником проти західних санкцій", – наголосив він.

Російський політик вважає, що Японія не визнає анексований Крим російським, щоб не загострювати власні територіальні суперечки з Китаєм. Однак експерт зазначає – "прорвати санкційну блокаду" японці можуть.

Думаю, що навколо цього ведеться торгівля. Але тут все накладається на суто японський національний характер,

– зазначив він.

До слова, раніше експерт розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв заявив, що у Кремль розглядають можливість ще одного "референдуму" – цього разу на Курильських островах. Мета цього так званого референдуму – легітимізація анексії Криму та перезавантаження взаємин із Заходом.

У чому суть конфлікту Японії та Росії?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.



Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути



У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.



14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

Про що мовилося у російсько-японській декларації 1956 року?Відповідно до того документу, СРСР і Японія заявляли про припинення стану війни між двома державами, який існував після Другої світової, а також про відновлення дипломатичних взаємин. Крім того, у декларації передбачалося, що радянська влада погодиться віддати Японії два спірних острови на Курилах із чотирьох – Шікотан та групу островів Хабомаі.



Зауважимо, що це стало б кроком на зустріч для підписання повноцінної мирної угоди, однак у відповідь на підписання японсько-американського договору про безпеку 1960 року, СРСР анулював свої зобов’язання про передачу островів. Відтоді, між Москвою та Токіо досі не було ухвалено жодних мирних договорів.