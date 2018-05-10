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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Що зараз відбувається під офісом "Інтера" у Києві

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Ситуація під
Ситуація під "Інтером" 10 травня / Фото з вільних мереж

У четвер вранці, 10 травня, у Києві ситуація біля офісу телеканалу "Інтер" по вулиці Дмитрівській є спокійною. Під стінами будівлі не відбувається жодних акцій, також відсутні правоохоронці.

Про це повідомляє "Укрінформ".

При цьому близько 20 прибиральників відмивають фасад будівлі та відчищають його від наліпок із гаслами "Інтер буде наш" і "Зробимо Інтер українським (патріотичним)". Ці наліпки 9 травня розмістили представники "Національного корпусу".

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Зазначимо, що раніше "Нацкорпус" закликав усіх охочих 19 травня о 13:00 долучитися до пікету будинку одного з власників телеканалу "Інтер", народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна. Причина – вихід в ефір концерту "Победа. Одна на всех" зі скандальними репліками ведучих.

Нагадаємо, напередодні поширили фрагмент концерту до Дня Перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 травня. Невдоволення, зокрема, викликали слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

Вже вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії та прибрати з ефіру відповідний концерт. Проте цього не трапилося: Інтер таки запустив в ефір концерт "Победа. Одна на всех".

Після цього у Києві невідомі активісти кинули в будівлю адміністрації "Інтера" "коктейль Молотова".

 

 

Теги: Новини України Новини Києва протести 9 травня ЗМІ Медіа Скандал з Інтером
Джерело: 24 Канал
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