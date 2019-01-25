10:16
25 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, 24 січня
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, 24 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      "Що заважає ввести війська": у РФ озвучили цинічний план щодо України

      4620 Читать новость на русском
      Пропагандист Кремля озвучив цинічний план щодо України
      Пропагандист Кремля озвучив цинічний план щодо України / Ілюстративне фото

      Російський пропагандист Руслан Осташко висловив хитрий план щодо "налагодження відносин" України та РФ. Він зазначив, що нічого не заважає Росії вчинити за прикладом Венесуели і визнати президентом України потрібну людину.

      Про це Осташко написав на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: СБУ викрила втручання спецслужб РФ у виборчий процес через соцмережі: деталі розслідування

      Після визнання Трампом самопроголошеного президента Венесуели, що заважає нам визнати будь-яку людину президентом України і вибудовувати з ним відносини? Ну або на його прохання ввести війська (ну або налякати, що готові надати військову допомогу)?
      – цинічно написав пропагандист.

      Як відомо, МЗС Росії заявив про легітимність чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро після того, як спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Так само, російський лідер Володимир Путін висловив свою підтримку венесуельському диктатору.

      Своєю чергою, глава вітчизняного МЗС Павло Клімкін порівняв події у Венесуелі із тими, що відбувалися під час Революції Гідності в Україні.

      Чому у Венесуелі тривають протести проти Ніколаса Мадуро?Ніколаса Мадуро критикують за недотримання принципів демократії та порушення прав людини. Крім того, у Венесуелі триває важка економічна криза: у 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку 1 мільйона відсотків. З країни емігрували 3 мільйони людей. При цьому Мадуро продовжував економічну політику свого попередника Уго Чавеса, яку той називав "боліваріанським соціалізмом". Венесуелу пов'язують тісні відносини з Росією.

      10 січня 2019 року Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, проте ані світова спільнота, ані громадяни його країни не визнають результатів виборів. 15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив Мадуро узурпатором, тому наразі дії Мадуро у Венесуелі вважаються такими, що не мають законної сили.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Російська пропаганда Венесуела
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сьогодні , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 1303
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 січня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 765
      Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      24 січня , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      Артем Овдієнко 2766
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      24 січня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 2448
      Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      24 січня , 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 2960
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію, – Джангіров
       12 грудня 2018 , 16:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук