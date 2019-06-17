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      Що завгодно, але не Помісний Собор, – в ПЦУ висловились про зібрання, скликане Філаретом

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      Патріарх Філарет
      Патріарх Філарет / Getty images

      Патріарх Філарет розсилає запрошення до єпископів із закликом прийти на скликаний ним Собор розпущеної торік УПЦ КП. В Православній церкві України кажуть, що ця зустріч не має нічого спільного з Собором.

      Так званий "собор", на який патріарх Православної церкви України Філарет збирає єпископів ПЦУ, можна назвати чим завгодно, але не Помісним Собором Української Православної Церкви Київського Патріархату. Про це в ефірі "5 каналу" розповів заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.

      Читайте також: У ПЦУ відповіли, чи загрожує Україні втрата Томосу

      Священнослужитель вкотре повторив: Українську православну церкву Київського патріархату розпустили на Соборі у грудні 2019 року. 

      Я був і весь єпископат був на цьому Соборі, були делегати від духовенства мирян... Є документи, є відеозаписи й численні свідки того, що рішення було ухвалене відкрито за згодою всіх. Один тільки проголосував проти,
      – розповів Зоря.

      Він додав, що відповідно до ухваленого рішення, свою діяльність також припиняють статутні органи УПЦ КП.

      "Священного синоду Київського Патріархату немає. Тому те зібрання, про яке ми чуємо від почесного Патріарха, під іменем Помісного Собору насправді — зібрання якихось невідомо яким чином запрошуваних осіб на щось, що можна назвати чим завгодно, але Помісним Собором Київського Патріархату це точно не буде", — наголосив Зоря.

      Зазначимо, що зібрання Філарет збирається проводити у Свято-Володимирському соборі Києва у четвер, 20 червня.

      заява запрошення ФІларет Собор УПЦ КП
      Запрошення, які Філарет розсилає єпископам

      Чому виник скандал довкола ПЦУ?

      Бо патріарх Філарет у травні заявив, що Київський патріархат досі існує та заявив про те, що його фактично усунули від управління Православною церквою України. Начебто торік, на Соборі, після створення ПЦУ, йому пообіцяли, що він управлятиме справами церкви в Україні, а митрополит Епіфаній – за кордоном.

      У Міністерстві культури та у ПЦУ спростували заяви Філарета про існування Київського патріархату. Там кажуть: його розпустили, а Філарет сам поставив свій підпис під документом. Проте патріарх не здається: він збирається скликати Собор, на якому хоче відновити Київський патріархат.

      Серед крайніх заяв священнослужителя слова про "служіння ПЦУ грекам" і про "невідомі йому положення Томосу".

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      Теги: Новини політики Новини України Релігія Православна церква України УПЦ КП Філарет Конфлікт у ПЦУ
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