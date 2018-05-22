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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Що збільшує ризик розвитку діабету: відповідь вчених

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Періодичне голодування
Періодичне голодування / home-care-plus.com

Вчені з Бразилії провели дослідження і встановили, що періодичне голодування може погіршити роботу підшлункової залози та збільшити ризик розвитку діабету.

Про це йдеться у заяві вчених на щорічних зборах Європейського товариства ендокринології.

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Голодування через день знижує дію інсуліну, в результаті чого збільшує ризик розвитку діабету 2 типу. Такі дієти можуть бути пов'язані з довгостроковими ризиками для здоров'я.

Вчені протягом 3 місяців досліджували щурів, які періодично піддавалися голодуванню. Вони нічого не їли через день. У гризунів зафіксували зниження маси тіла, проте вчені також виявили збільшення черевної жирової тканини.

Після експерименту науковці помітили, що клітини, які продукують інсулін, зазнали пошкодження. Також виявили маркери резистентності до інсуліну і збільшення рівня вільних радикалів.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала напої, які можуть викликати ожиріння, діабет 2 типу та карієс у дітей.

Теги: Здоров'я Здорове життя Дієти Лікування Діабет
Джерело: 24 Канал
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