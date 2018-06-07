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Що збільшує ризик серцевих нападів та вбиває: кардіологи назвали умову

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Настання холодів підвищує ймовірність серцевого нападу
Настання холодів підвищує ймовірність серцевого нападу / res.cloudinary.com

Кардіологи встановили, що настання холодів не тільки підвищує ймовірність серцевого нападу або інфаркту, але і частіше вбиває людей з групи ризику.

Про це вони заявили на щорічній зустрічі Британської спільноти кардіологів в Манчестері, пише The Sun.

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Вчені вивчили дані пацієнтів за останні чотири роки з центральної міської лікарні Лідса. За цей час у кардіологічне відділення потрапили понад 4 тисячі жителів Великобританії, деякі з них пережили серйозні інфаркти або зупинку серця.

Науковці проаналізували і встановили, що пацієнти, що зверталися в клініку з листопада по квітень, вмирали приблизно в півтора раза частіше, ніж інші сердечники.

via GIPHY

Кожен третій серцевий напад закінчувався повною зупинкою серця у холодний період, а у теплий – кожен четвертий.

До слова, науковці пов’язали молекули зеленого чаю зі зниженням ризику розвитку раку та нейродегенеративних захворювань.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування дослідження Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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