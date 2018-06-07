Що збільшує ризик серцевих нападів та вбиває: кардіологи назвали умову
Кардіологи встановили, що настання холодів не тільки підвищує ймовірність серцевого нападу або інфаркту, але і частіше вбиває людей з групи ризику.
Про це вони заявили на щорічній зустрічі Британської спільноти кардіологів в Манчестері, пише The Sun.
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Вчені вивчили дані пацієнтів за останні чотири роки з центральної міської лікарні Лідса. За цей час у кардіологічне відділення потрапили понад 4 тисячі жителів Великобританії, деякі з них пережили серйозні інфаркти або зупинку серця.
Науковці проаналізували і встановили, що пацієнти, що зверталися в клініку з листопада по квітень, вмирали приблизно в півтора раза частіше, ніж інші сердечники.
Кожен третій серцевий напад закінчувався повною зупинкою серця у холодний період, а у теплий – кожен четвертий.
До слова, науковці пов’язали молекули зеленого чаю зі зниженням ризику розвитку раку та нейродегенеративних захворювань.
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