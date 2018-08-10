Що здатне збільшити кількість тестостерону у чоловіків

Вчені провели експеримент і встановили, що впливає на ендокринну систему та сприяє викиду тестостерону, що в результаті змінює поведінку чоловіків.

У дослідженні взяли участь 38 гетеросексуальних чоловіків віком від 20 років, пише журнал Human Nature.

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Усі учасники змагалися у веслуванні на тренажерах протягом десяти хвилин. Кожне змагання містило дуель між двома добровольцями. У період проведення експерименту ніхто з чоловіків не курив і не вживав медикаменти, які впливають на рівень тестостерону.



Тренажер для веслування



За підсумками кожної гонки організатори оголошували переможця випадково, незалежно від того, хто насправді виявився сильнішим.

Перед змаганнями і після них дослідники брали зразки слини учасників, щоб виміряти рівень гормонів. Також всі чоловіки заповнювали анкету, яка визначала їх оцінку власної привабливості в очах жінок і готовність зайнятися випадковим сексом.

Результати показали, що у тих чоловіків, які вірили у власну перемогу, кількість тестостерону збільшувалася на 4,92%, а у тих, хто був переконаний у власній поразці, – знижувався на 7,24%. Останні не показували ніякої різниці у відповідях тесту, а перші після перемоги підвищували оцінку власної привабливості в очах жінок. В середньому вона піднімалася над оцінкою тих, хто програв на 6,54%.



Віра у власні сили підвищує кількість тестостерону

Тож висковок вчених такий: віра у власні сили підвищує кількість тестостерону.