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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Що Зеленський скаже Путіну на зустрічі: дякую, що повернув територію Донбасу

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      Володимир Зеленський лідирує відповідно до результатів Національного екзит-полу. На короткому брифінгу у своєму штабі він відповів всього на декілька запитань.

      Журналісти запитали у Зеленького, що він скаже Путіну при зустрічі, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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      Володимир Зеленський відповів, що зустрічі з президентом Росії ще не призначено.

      Я скажу Путіну: дякую, що повернули території, скільки ви готові заплатити за відновлення Донбасу?
      – сказав Зеленський.

      У кандидата в президенти також запитали, кого він бачить на посадах міністрів та інших великопосадовців. Зеленський відповів, що до кінця другого туру він "покаже" 5 членів його команди.

      Премєр-міністром бачу фахівця, професіональну людину. Прізвища зараз немає,
      – додав Зеленський.

      У кандидата запитали, що він буде робити, якщо частина суспільства вийде на вулиці і буде проти президента Зеленського.

      Я воювати з суспільством не буду. Я збирати намети і майдани, щоб захищати свою персону не буду, якщо українці проти мене, бо життя – найголовніше,
      – наголосив Зеленський.

      Володимир Зеленський розповів про майбутню першу зустріч з Путіним: дивіться відео

      Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – 30,6% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

      екзит-пол результати виборів зеленський порошенко бойко тимошенко гриценко
      Остаточні результати Національного екзит-полу

       

       

      blog_ava
      Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
      сьогодні
      19738
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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