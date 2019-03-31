Що Зеленський скаже Путіну на зустрічі: дякую, що повернув територію Донбасу

Володимир Зеленський лідирує відповідно до результатів Національного екзит-полу. На короткому брифінгу у своєму штабі він відповів всього на декілька запитань.

Журналісти запитали у Зеленького, що він скаже Путіну при зустрічі, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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Володимир Зеленський відповів, що зустрічі з президентом Росії ще не призначено.

Я скажу Путіну: дякую, що повернули території, скільки ви готові заплатити за відновлення Донбасу?

– сказав Зеленський.

У кандидата в президенти також запитали, кого він бачить на посадах міністрів та інших великопосадовців. Зеленський відповів, що до кінця другого туру він "покаже" 5 членів його команди.

Премєр-міністром бачу фахівця, професіональну людину. Прізвища зараз немає,

– додав Зеленський.

У кандидата запитали, що він буде робити, якщо частина суспільства вийде на вулиці і буде проти президента Зеленського.

Я воювати з суспільством не буду. Я збирати намети і майдани, щоб захищати свою персону не буду, якщо українці проти мене, бо життя – найголовніше,

– наголосив Зеленський.

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Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – 30,6% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).



Остаточні результати Національного екзит-полу