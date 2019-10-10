Що Зеленський у розмові з Трампом мав на увазі під "Рябошапка – на 100% моя людина"

Під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що новоспечений прокурор Руслан Рябошапка – на 100% його людина. Як пояснив український гарант, він мав на увазі, що це насправді людина – його команди.

Під час пресмарафону Володимир Зеленський розповів, що він говорив під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку

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Що я насправді сказав. Я сказав, що прийшла нова команда. Нова команда є молодою. І ми маємо нову людину у Генпрокуратурі – нового генпрокурора. Ми будемо відкритими та чесними на 100%, і він є моєю людиною. Я мав на увазі, що це людина моєї команди, не людина, схожа на колишніх генпрокурорів. Це нова людина, і він на 100% є чесним. Тож ми є готовими до співпраці українського та американського генпрокурорів,

– зазначив президент України.

Він наголосив, що є готовим розглядати цю історію, лише відповідно до міжнародного права.

Наприкінці вересня Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку у межах Генасамблеї ООН. Під час зустрічі журналісти звернули увагу на момент у стенограмі розмови Трампа та Зеленського від 25 липня 2019 року, опррилюдненої напередодні. У документі український гарант говорить про Рябошапку як про "100% свою людину".

Рябошапка – моя людина, але не моя власність. Вся моя команда – це мої люди. Ми пройшли певний шлях виборчої кампанії разом. Я вірю в Рябошапку, він має підіймати всі справи,

– категорично відповів на це Зеленський.

Що відомо про український скандал у США: коротко

Він виник після того, як один американський розвідник написав скаргу щодо вищезазначеної телефонної розмови Зеленського та Трампа. Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. У цій справі фігурує Гантер Байден, син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

Компанія Burisma належить колишньому міністру екології часів Януковича – Миколі Злочевському. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу. З 2014 року Гантер Байден перебував у керівництві Burisma.

Тому, у США вважають, що розслідування справи є втручанням у президентські перегони та може негативно вплинути на рейтинг Байдена. Крім того, через скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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Про що мовиться у скарзі розвідника щодо розмови Трампа та Зеленського

Повний текст цієї скарги було опубліковано 26 вересня. Тут мовиться, що Трамп під час розмови з Зеленським просив:

– ініціювати чи продовжити розслідування щодо діяльності в Україні ексвіцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена;

– допомогти у ймовірному розкритті, що підозри про російське втручання у вибори президента США у 2016 році було ініційовано з України, з конкретним проханням;

– зустрітись або поговорити з двома особами, яких президент відкрито називає своїми особистими представниками з цих питань, паном Рудольфом Джуліані та генпрокурором Барром, яких президент Трамп кілька разів згадує у парі.

Про що насправді мовилося під час розмови Трампа та Зеленського

Відповідно до стенограми розмови, яку опублікував Білий дім 25 вересня, Трамп говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена. Також американський лідер наголосив, що сьогодні розслідування проти сина Байдена припинено. Тож, запропонував українському президенту співпрацювати з генеральним прокурором США Вільямом Барром і адвокатом Руді Джуліані. На завершення Трамп попросив Зеленського розглянути це "жахливе" питання. Зеленський, зі свого боку, зазначив, що новий генпрокурор України буде "на 100% його людиною" та займеться вивченням цієї справи.