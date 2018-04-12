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Що зміниться для українських заробітчан у Польщі: роз'яснення експерта

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Зміни для трудових мігрантів у Польщі
Зміни для трудових мігрантів у Польщі / politeka.net

За нововведеннями, які планує Польща на ринку трудових мігрантів, роботодавець повинен заплатити 30 злотих (близько 240 грн) за працевлаштування іноземця.

Про нюанси трудових змін у наших сусідів у коментарі сайту "24" розповів голова Ради З’єднання борців "За справедливість" Анатолій Войтко.

Змінами обумовлена також видача нових типів дозволів (Zezwolenie na pracę sezonową). У цьому дозволі вже прописуються усі умови праці. Отримати цей документ потенційний працівник може як перебуваючи на території Польщі, так і в Україні. Якщо людина вже у Польщі, то староста приймає рішення про видачу (відмову у видачі) такого дозволу протягом 7-30 днів. Якщо ж працівник перебуває на території України, то робиться запис про заяву роботодавця до Єдиного реєстру, працедавцю видається підтвердження такого запису, що є підтвердженням підстави для отримання працівником робочої візи.

Роботодавець зобов’язаний проінформувати повітову інспекцію праці про приїзд працівника з одночасним наданням копій паспорта такого працівника та інформації про його місце проживання. І лише після цього староста видає дозвіл. Разом з тим, працедавець зобов’язаний укласти письмовий договір з працівником, що повинен бути перекладений на його рідну мову,
– пояснив експерт.

Дозвіл на сезонну роботу може бути виписаний і терміном на 3 роки (до 9 місяців протягом року), якщо роботодавець хоча б 1 раз за попередні 5 років вже працевлаштовував такого працівника на підставі дозволу на сезонну роботу. Однак, якщо працівник змінює роботодавця – він зобов’язаний отримати новий дозвіл, пояснив Войтко.

Тож тим, хто працює у Польщі, при дочасному залишенні роботи, доцільно поінформувати інспекцію праці про такий факт. Адже при підрахунку терміну перебування в Польщі беруться до уваги лише ті періоди, які вказані в оświadczenie.

Для українців, які працюють у Польщі, але не на сезонній роботі, фактично нічого не змінюється. Вони і надалі, можуть працювати у Польщі за наявності Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – 180 днів протягом року. Крім того, що їхні гарантії збільшуються пропорційно збільшенню зобов’язань, покладених на працедавця.

Читайте детальніше про зміни в польському трудовому законодавстві для мігрантів у статті Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила

Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Законодавство
Джерело: 24 Канал
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